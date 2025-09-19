Es tendencia:
Luto en el fútbol ecuatoriano: Jonathan González es asesinado

El fútbol ecuatoriano se vuelve a enlutar con el asesinato del futbolista Jonathan González. El extremo se encontraba en Esmeraldas.

Por Gustavo Dávila

El fútbol ecuatoriano vuelve a teñirse de luto a semana seguida, este viernes reportan el asesinato de Jonathan González. El extremo ecuatoriano fue víctima de un ataque armado.

El futbolista se encontraba en Esmeraldas, donde reportan que fue víctima de un ataque armado por delincuentes, quiénes lo asesinaron. El club 22 de julio no ha pronunciado el hecho pero los medios lo confirman.

El jugador, con pasado en Independiente del Valle, Liga de Quito y la Selección de Ecuador se encontraba jugando en Segunda Categoría, con el club que logró el ascenso.

Noticia en desarrollo

Gustavo Dávila
