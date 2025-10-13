¿Pensando en irse de Chelsea? Moisés Caicedo toma esta decisión que cambia todo su futuro

Cuando surgen los rumores de que equipos como PSG y Real Madrid están interesados en Moisés Caicedo para un movimiento en los próximos mercado. El volante ecuatoriano sorprende a todos con una polémica decisión que cambia todo para él.

Moisés Caicedo comunicó en sus redes sociales que finalmente ya no será representado por Manuel Sierra ni por Al Barat de Epic. Este es un movimiento sorprendente para la carrera del volante ya que con este agente habían llegado a Chelsea.

Asimismo, en su comunicado, Moisés Caicedo detalló que ahora se ha nombrado a personas en las que él pueda confiar. No se dan más detalles de por qué esta terminación de relación y quienes serán ahora los encargados del nuevo futuro de Moisés.

Y es que aunque el ecuatoriano tiene a varios interesados, también está en el mercado la posibilidad de renovar con Chelsea. El club de Londres no quiere dejar que se marche y harán todo lo posible para renovar su acuerdo en los siguientes meses.

El comunicado de Moisés Caicedo. (Foto: @moises_caicedo55)

Esta relación seguramente traerá algunas consecuencias para el volante ecuatoriano, ya sea renovar su contrato o que también se allane el camino para una eventual salida. Hasta el momento, la prioridad del volante es quedarse en la Premier League.

El valor de mercado de Moisés Caicedo

Actualmente, Moisés Caicedo tiene un valor de 90 millones según la información de transfermark. Por lo cual, si el jugador ecuatoriano es vendido por Chelsea sería por una cifra superior a los 150 millones, ya que está en el mejor momento de su carrera y aún tiene 23 años de edad.

Los equipos interesados en Moisés Caicedo

De momento, en Moisés Caicedo, hay dos equipos muy interesados como lo son Paris Saint Germain y Real Madrid. El cambio de agente del volante ecuatoriano también podría traer una postura diferente para estos dos clubes que están atentos al tricolor.

