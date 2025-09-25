Liga de Quito logró eliminar a Sao Paulo en la Copa Libertadores y avanzar hasta las semifinales del torneo. Con esta clasificación, LDU también se lleva un acumulado importante de premio económico. El equipo ecuatoriano llega a más de 7 millones de dólares.

Por eliminar a Sao Paulo y avanzar a las semifinales de la Copa Libertadores, Liga de Quito se llevó 2.3 millones de dólares. Siendo este uno de los premios más significativos de toda la Libertadores. A esa cifra se debe sumar todo el acumulado de las anteriores etapas.

Ya Liga de Quito tenía un poco más de 5 millones de dólares, acumulados entre lo que consiguió por la fase de grupos (3 millones) Octavos de final (1.2500.000 millones) y cuartos de final (1.7 millones). Asimismo, Liga de Quito tiene la gran oportunidad de pelear por un trofeo histórico.

En semifinales, Liga tendrá que medir fuerzas con uno de los mejores equipos de todo el torneo y de Sudamérica en los últimos 6 años. Palmeiras lo espera con un record de 9 partidos ganados y solo 1 empatado en toda la edición del torneo. Eliminó a River Plate en la fase anterior.

Este dinero para Liga de Quito llega en un momento muy importante, ya que esto permitirá al club poder invertir en fichajes para la temporada 2026 y seguir compitiendo por grandes torneos. Ahora en esta Copa Libertadores, el club también puede reforzarse para semifinales con 3 nuevos fichajes.

¿Cuánto dinero gana el campeón de la Copa Libertadores?

En caso de que Liga de Quito logre ganar su segunda Copa Libertadores y concretar una de las gestas más importantes para el fútbol ecuatoriano, el ‘Rey de Copas’ podría llevarse 24 millones por ser campeón, además de clasificar al Mundial de Clubes de 2029.

