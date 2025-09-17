Moisés Caicedo cometió una falta penal y así reaccionaron los hinchas del Chelsea: “Es una farsa”

ver también El insólito equipo al que mandaría el Inter Miami a Allen Obando

ver también ¿Los pidió Moisés Caicedo? Chelsea pagará 50 millones de euros por dos ecuatorianos

La UEFA Champions League arrancó para el Chelsea de visita al Bayern Múnich, como era de esperarse el volante ecuatoriano Moisés Caicedo fue titular. El ecuatoriano en esta ocasión fue protagonista por motivos adversos.

El ecuatoriano cometió una falta penal tras una polémica jugada con Harry Kane, quién puso el 2-0 en Alemania. El ecuatoriano reclamó la decisión del árbitro mientras en redes hubo opiniones divididas.

Los hinchas no recriminaron a Moi, si no a la defensa del equipo por dejar a que Kane se meta con tranquilidad en el área. “El plantel es una farsa, 2 billones de euros gastaron”, continuó.

Poco después llegó el 3-1 con el que el líder de la Bundesliga sentenció la victoria y deja al Chelsea último en el grupo de forma temporal. En la Premier League vienen de empatar con el Brentford.

ver también Liverpool y Chelsea van por el mismo seleccionado ecuatoriano

Tweet placeholder

ver también ¿Vuelven a LigaPro? El club que juntaría a Damián Díaz con Michael Arroyo

El sueldo de Moisés Caicedo en Chelsea

Como jugador de Chelsea, Moisés Caicedo está percibiendo un salario por temporada de 12 millones de euros. Se prepara una importante renovación del club para que el ecuatoriano ni piense en dejar el club por los próximos años. Tiene contrato hasta 2031.

Publicidad