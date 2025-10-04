Moisés Caicedo hizo pasar de largo a Mac Allister y la clavó en el ángulo para el Chelsea vs. Liverpool

Moisés Caicedo acaba de anotar el mejor gol de su carrera contra Liverpool en la Premier League. El ecuatoriano que esta temporada está decidido a marcar más y pegarle más desde afuera anotó el que puede ser uno de los mejores goles de toda su carrera.

El tricolor hizo pasa de largo de Mac Allister y puso el primero del partido con un soberbio remate al ángulo. Chelsea salió decidido a buscar el triunfo ante el campeón de la Premier League, para no quedarse tan atrás de Arsenal que ahora mismo es líder.

Este gol de Moisés Caicedo también escribe otro capítulo en la rivalidad de la hinchada de Liverpool contra le ecuatoriano. El volante interesó a Liverpool, pero al final los dejó plantados porque su sueño siempre fue jugar con la camiseta de Chelsea y ahora les marca este golazo.

En su celebración, Moisés Caicedo también se llevó la mano al oído en referencia que no escuchaba a las críticas de los hinchas de Liverpool. Chelsea está consiguiendo una de las victorias que puede marcar un antes y después para su temporada.

Los números de Moisés Caicedo en esta temporada

Moisés Caicedo lleva 9 partidos entre todas las competencias. El jugador ecuatoriano ha marcado 3 goles entre todos estos encuentros. Ahora mismo, el futbolista ecuatoriano lleva ya más de 600 minutos en cancha jugándolo casi todo para el club.

