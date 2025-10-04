VIDEO | John Yeboah se mandó tremenda asistencia y marcó en la victoria del Venezia

Este sábado 4 de octubre de 2025 John Yeboah le mandó un mensaje a la Selección de Ecuador y a Beccacece de su gran nivel. El extremo ecuatoriano se mandó una hermosa asistencia de gol y también terminó marcando un gol en la victoria de su equipo ante Frosinone.

Yeboah fue clave para abrir el marcador, ya que el extremo ecuatoriano asistió en el primer gol. En esta temporada, Yeboah también se ha mostrado como una variante para la creación de juego, ya no luce tan pegado a la banda y cuando sale a la mitad de la cancha hace estragos.

Por otro lado, el ecuatoriano también está muy bien desde lo físico y eso le ha permitido presionar a otro nivel a sus rivales. El tricolor aprovechó un error defensivo del portero para quitarle la pelota y provocar un penal. La confianza venía elevado y él decidió cobrarlo.

No obstante, el cobro no salió como esperaba el ecuatoriano, ya que el portero adivinó su remate, no obstante, el rebote quedó vivo y el ecuatoriano marcó el tanto. Al final el partido terminó 3 a 0, y Yeboah fue elegido como el mejor jugador del partido.

Ahora John Yeboah vive un gran nivel con el cual el ecuatoriano incluso podría animarse a ser titular en los próximos amistosos de la Selección de Ecuador. Al final todo termina dependiendo de Sebastián Beccacece que lo llamaría fijo para estos partidos.

Los números de John Yeboah en esta temporada

En lo que va de temporada, Yeboah ya ha jugado con el Venezia un total de 7 partidos entre todas las competencias. Esto alcanzó para que el ecuatoriano ya marque 3 goles y de 2 asistencias. El tricolor pinta para clave en esta temporada y que su equipo vuelva a primera.

¿Hasta cuándo tiene contrato Yeboah en Italia?

Yeboah aún tiene contrato con el Venezia hasta finales de la temporada 2028. El tricolor tuvo un arranque complicado, ya que en la temporada anterior en la Serie A le costó ganar ritmo, y una vez que lo hizo ya fue tarde y su equipo estaba prácticamente descendido.