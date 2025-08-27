Es tendencia:
LigaPro

No hay sanción, pero este partido de LigaPro se jugará sin hinchada

Vinotinto confirmó que no recibirá hinchas en su próximo partido ante El Nacional por este motivo.

Por Jose Cedeño Mendoza

Este equipo de LigaPro jugará sin hinchas en su partido
Este equipo de LigaPro jugará sin hinchas en su partido

Este miércoles 27 de agosto de 2025 Vinotinto confirmó en sus redes sociales que el próximo partido ante El Nacional en el estadio Atahualpa se jugará sin aficionados de ambos equipos. No hay ninguna sanción, pero es una decisión del equipo local junto a las autoridades de LigaPro.

En sus redes sociales, Vinotinto confirmó que esta decisión responde a una recomendación de la Policía Nacional de Ecuador, “tras la evaluación de recientes acontecimientos que afectan la seguridad ciudadana“, dice el comunicado del equipo que hará de local en este partido.

La hinchada de El Nacional se ha visto envuelta en varias polémicas en esta temporada con hechos de violencia que manchan el fútbol ecuatoriano. De ahí que, ahora ‘Vinotinto’ decidió que se juegue sin aficionados este encuentro clave en la LigaPro.

Es un partido clave para ambos equipos, ya que dependiendo el resultado, Vinotinto podría salir de lugares de descenso, mientras que para El Nacional también está la oportunidad de dejar definitivamente atrás el cuadrangular del descenso.

Esto también significa un duro golpe para la hinchada de El Nacional, que esperaba acompañar al equipo militar en este encuentro, tras lo que fue su heroica victoria contra Liga de Quito en la fecha anterior, dejando casi sin chances a LDU de pelear el título.

Los pocos hinchas en los estadios de la LigaPro

Esta decisión de Vinotinto llega en un contexto donde se reveló que un partido de la Serie B tuvo apenas 2 boletos pagados. De ahí que, ahora sorprenderá ver un estadio Olímpico Atahualpa, por un partido de primera división, totalmente vacío.

El otro partido que se jugará sin hinchas

En esta jornada también se jugará sin hinchas el partido que protagonicen Barcelona SC contra Universidad Católica en Guayaquil. Este encuentro no tendrá hinchas, pero sí responde a una sanción, tras los incidentes en el estadio Monumental.

La tabla de posiciones de LigaPro

Así está la tabla de posiciones de la LigaPro:

jose cedeño mendoza
Jose Cedeño Mendoza
