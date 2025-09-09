¡No estarán en el Clásico! Dos jugadores de Barcelona tienen nuevo club en México

Barcelona SC aprovechó la para por Eliminatorias para tener algunos cambios en su plantel. Dos de los jugadores del club ‘torero’ no estarán en el Clásico del Astillero ni para el cierre de LigaPro por dar el salto al exterior.

John Acurio y Juan Usme dejarán Barcelona y son nuevos futbolistas de Dorados de Sinaloa de México. Los juveniles se van en calidad de préstamo pero con opción a compra al final de año.

Algunos señalaban que su préstamo se dio sin costo, lo que generó malestar entre los hinchas. La información no ha sido contrastada por fuentes oficiales de Barcelona.

Ambos eran de los jugadores con mayor proyección del primer equipo aunque fueron perdiendo espacio en los últimos meses. Barcelona no los prestó a otro equipo de LigaPro.

John Acurio – Juan Usme, juveniles de Barcelona.

Los fichajes de Barcelona SC para la temporada 2025

Barcelona SC ya se movió en el mercado de transferencias con varios jugadores. Los amarillos contrataron a Felipe Caicedo, Jhonny Quiñónez, Xavier Arreaga, Joaquín Valiente, Gustavo Vallecilla, Miguel Parrales, Jean Carlos Montaño y Gastón Campi.

