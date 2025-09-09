Es tendencia:
Mientras todos prestan atención a las Eliminatorias, revelan que Christian Cueva se va de Emelec

En medio de la fiebre de Eliminatorias, dan a conocer que Christian Cueva podría estar pasando sus últimos partidos con Emelec.

Por Gustavo Dávila

Toda Sudamérica está pendiente de las Eliminatorias CONMEBOL, sin embargo en las últimas horas trascendió una noticia que impacta tanto a Ecuador como a Perú. Christian Cueva cambiará de club para el 2026 y dejará Emelec tras un semestre destacado.

Según el periodista Andrés Caguana de RCD Deportes, Christian Cueva no seguirá en la siguiente temporada en Emelec. Los motivos van por el malestar que hay por los salarios impagos hasta la posibilidad de fichar por otro equipo.

El periodista apunta a que a Christian Cueva también tiene ofertas en firme para dejar Emelec a clubes de mayor relevancia económica y deportiva. Sobre las deudas, serían al menos dos meses los que la plantilla no cobra.

El comunicador volvió a mencionar el supuesto interés de Alianza Lima de Perú, club que ya tuvo a Cueva en el 2022 y dónde brilló además de cobrar cerca de 60 mil dólares mensuales.

Solo en este mercado hubo rumores de clubes de Perú y Colombia, especialmente Junior de Barranquilla, interesados en Cueva. La decisión de Emelec era mantenerlo para seguir en la pelea del hexagonal del título.

Los números de Christian Cueva en Emelec

Christian Cueva ha jugado con Emelec un total de 8 partidos con la camiseta azul. El jugador peruano ha marcado 2 goles y ha dado 2 asistencias. El futbolista que usa la camiseta número 10 terminó siendo clave para que el ‘Bombillo’ escape de los últimos lugares y ahora se ilusione con pelear arriba en la tabla.

¿Cuánto es el sueldo de Christian Cueva en Emelec?

Como jugador de Emelec, Christian Cueva es uno de los jugadores mejores pagados del club. El futbolista peruano estaría percibiendo un salario mensual de entre 15 y 20 mil dólares.

