¡Fin de la paciencia! Hinchas de Ecuador convocan banderazo y piden la salida de Beccacece

La Selección de Ecuador concentró ya en Guayaquil previo al partido contra Argentina por la última jornada de las Eliminatorias, sin embargo no todo fue alegría. Los hinchas recibieron con banderazo a sus jugadores pero entre los aplausos se fueron contra Sebastián Beccacece.

“Fuera Beccacece, fuera Beccacece” gritaron los hinchas en los exteriores del hotel de concentración de la Selección de Ecuador. El DT argentino ha venido recibiendo fuertes críticas tras los últimos partidos de la Tri, aumentados por respuestas con ciertos periodistas en ruedas de prensa.

Incluso ex jugadores como Jefferson Montero y Carlos Tenorio recomendaron un cambio de director técnico para el Mundial 2026. Para suerte del DT argentino, desde adentro lo han salido a respaldar.

Ecuador clasificó al Mundial a falta de dos jornadas para el fin de Eliminatorias y eso que arrancó con un -3 en la tabla de posiciones. Luego del Mundial se analizará la continuidad del entrenador.

¿Hasta cuándo tiene contrato Sebastián Beccacece con Ecuador?

Sebastián Beccacece tiene contrato con Ecuador hasta diciembre de este año y fue extendido por haber clasificado a la Copa del Mundo.

Las estadísticas de Beccacece como DT de la Selección de Ecuador

Al frente de la Selección de Ecuador, Sebastián Beccacece ha dirigido un total de 10 partidos, todos oficiales por Eliminatorias. En este periodo, el entrenador ha conseguido 4 victorias, 6 empates y 1 derrota. Clasificó a ‘La Tri’ al mundial 2 fechas antes del cierre de la clasificatoria.