Es tendencia:
logotipo del encabezado
Copa Sudamericana

¿Eliminados de Copa Sudamericana? La gran polémica que vive Atlético Mineiro en Brasil

En Brasil, Atlético Mineiro se encuentra en una grave polémica previo a su partido contra Independiente del Valle.

Por Jose Cedeño Mendoza

La polémica que ataca a Atlético Mineiro previo a su partido de Copa Sudamericana
© GettyImages/ Edit BVLa polémica que ataca a Atlético Mineiro previo a su partido de Copa Sudamericana

Este martes 21 de octubre de 2025, Independiente del Valle recibe a Atlético Mineiro por las semifinales de la Copa Sudamericana. En la previa, el equipo brasileño se vio envuelto en una gigante polémica en Brasil donde investigan a un socio por sospecha de lavado de dinero.

De acuerdo a la revelación de Marcelo Bee Sellares, el Ministerio Público de São Paulo investiga al empresario dueño de Banco Master, por presunto uso de fondos vinculados al crimen organizado para invertir en la SAF del Atlético Mineiro.

Después de conocerse esta información, Atlético Mineiro aclaró que la investigación en curso se dirige al inversor y a los fondos, el club no tendría ninguna novedad de alguna irregularidad contra la institución. El investigado tendría el 26.9% del SAF del Atlético Mineiro.

Esta investigación no repercute en la participación de Atlético Mineiro en la Copa Sudamericana, donde buscará su pase a la final contra Independiente del Valle. El primer partido se juega en Ecuador, donde el ‘Galo’ no tiene un gran rendimiento y no es favorito.

Lo piden para Ecuador y avisan que Jeremy Arévalo es seguido por un gigante de Europa

ver también

Lo piden para Ecuador y avisan que Jeremy Arévalo es seguido por un gigante de Europa

Investigan a un socio de Atlético Mineiro. (Captura de pantalla)

Investigan a un socio de Atlético Mineiro. (Captura de pantalla)

Desde Atlético Mineiro intentan que este escándalo no los distraiga del partido de Copa Sudamericana ante IDV; ya que el equipo brasileño depende exclusivamente de lo que pase en este torneo para poder jugar la Copa Libertadores en el 2026.

Publicidad

¿Qué canal pasa la semifinal de la Copa Sudamericana?

La misma Conmebol confirmó que hay varios canales para ver la semifinal de la Copa Sudamericana entre IDV y Atlético Mineiro que comienza a las 19H30 en horario local:

  • ESPN
  • Disney+ Premium
  • DSports
  • Unitel
  • Tigo

Encuesta

¿Crees que Mineiro se verá afectado por este escándalo?

YA VOTARON 0 PERSONAS

Publicidad
jose cedeño mendoza
Jose Cedeño Mendoza
Lee también
IDV vs Atlético Mineiro HOY: ¿Qué canal pasa las semifinales de la Copa Sudamericana?
Fútbol de Ecuador

IDV vs Atlético Mineiro HOY: ¿Qué canal pasa las semifinales de la Copa Sudamericana?

Llegó a 30 mil reproducciones: Dayro Moreno llama a la derrota con IDV "El peor día de mi vida"
Fútbol de Ecuador

Llegó a 30 mil reproducciones: Dayro Moreno llama a la derrota con IDV "El peor día de mi vida"

Independiente del Valle vs Atlético Mineiro: Horarios, días y canales para las semifinales de Copa Sudamericana
Fútbol de Ecuador

Independiente del Valle vs Atlético Mineiro: Horarios, días y canales para las semifinales de Copa Sudamericana

Lo piden para Ecuador y avisan que Jeremy Arévalo es seguido por un gigante de Europa
Fútbol de Ecuador

Lo piden para Ecuador y avisan que Jeremy Arévalo es seguido por un gigante de Europa

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

Better Collective Logo