Jeremy Arévalo es una de las grandes joyas del fútbol ecuatoriano y también del fútbol español. El joven tricolor vive un gran momento con la camiseta del Racing de Santander y es uno de los goleadores de la segunda división. Ahora el ecuatoriano suena para otro equipo gigante de Europa.

De acuerdo a la información de Mercado Fútbol, Jeremy Arévalo se metió en planes del Porto, que lo estaría siguiendo. El jugador cumple con todos los requisitos que buscan los equipos de Europa, gran proyección, y buen momento goleador.

Asimismo, Arévalo tiene nacionalidad española lo cual le permite jugar en Europa como “comunitario”, por lo cual, no ocupa plaza de extranjero y su fichaje se vuelve más atractivo para los diferentes equipos de Europa. El Porto lo estaría siguiendo muy de cerca.

Arévalo de 20 años tiene contrato con el Racing de Santander hasta finales de la temporada 2027. El jugador ecuatoriano, de momento, tiene un precio muy bajo de apenas 1 millón de dólares. No obstante, si sigue con este ritmo en el campeonato su valor podría aumentar.

ver también Fueron goleados por Liga de Quito e IDV, y ahora Barcelona SC tomó esta decisión con Rescalvo

Jeremy Arévalo ganó un premio por su gran rendimiento en Septiembre. (Foto: @realracingclub)

Arévalo también podría jugar en la Selección de España y eso es lo que llama la atención de los hinchas, algunos ya lo piden en redes sociales para ‘La Roja’. Ecuador podría convocarlo, pero de momento, Sebastián Beccacece se ha negado a darle una oportunidad.

Publicidad

Publicidad

ver también Previo a enfrentar a Liga de Quito: Palmeiras confirmó el futuro de Abel Ferreira

Los números de Jeremy Arévalo en esta temporada

En lo que va de temporada en la segunda categoría, Jeremy Arévalo ha jugado con Racing un total de 10 partidos, en los que lleva 436 minutos, en muchos no comenzó como titular, pero eso no ha impedido que ya marque 6 goles y sea uno de los goleadores del torneo.

¿Cuándo vuelve a jugar la Selección de Ecuador?

La Selección de Ecuador jugaría en el mes de noviembre contra Canadá y Nueva Zelanda. Para estos partidos amistosos, Sebastián Beccacece ya podría contar con Arévalo y convocarlo para darle una oportunidad en ataque. Aunque el DT sigue firme respecto a su “base de jugadores”.

Encuesta¿Arévalo debe ser convocado a la Selección de Ecuador? ¿Arévalo debe ser convocado a la Selección de Ecuador? YA VOTARON 0 PERSONAS

Publicidad