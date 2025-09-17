OFICIAL: Emelec fue sancionado drásticamente por la LigaPro

Tras los graves incidentes en el Clásico del Astillero, finalmente se reveló la sanción para Emelec después de que se arrojaran más de 15 botellas de vidrio a la cancha. El informe arbitral no reconoce un impacto y esto reduce evidentemente cualquier sanción grave.

La LigaPro confirmó que Emelec recibió una sanción de 4 partidos sin público para lo que queda de campeonato ecuatoriano. Es decir, todo lo que queda de 2025, Emelec no volverá a tener hinchada. Asimismo, se puso una sanción de 2 fechas adicionales para general ubicada en la avenida Quito.

Por otro lado, también se le impone a Emelec una sanción económica de una malta de 24.925 dolares por los diferentes objetos, bengalas y problemas en el estadio durante el Clásico del Astillero.

Aunque los aficionados esperaban una sanción más radical para dejar a Emelec sin aficionados durante todo lo que queda de campeonato. Este castigo se basa en el reglamento de la LigaPro y al no registrar un objeto con impacto no se castiga al club.

ver también La insólita declaración de Beccacece contra la Selección de Ecuador: “No creo que haya hecho los méritos”

No es la primera sanción grave que tiene que pagar Emelec en la LigaPro, ya que el estadio Capwell se ha convertido en un estadio lleno de polémica y eventos violentos, sobre todo cuando hay Clásico del Astillero. Ahora se toman medidas ya apuntadas contra este sector de la hinchada.

Publicidad

Publicidad

ver también ¿No era mejor Emelec o Barcelona SC? Kike Saverio jugará en Brasil y este sería su sueldo

El próximo partido de Emelec en el estadio Capwell

Emelec cerrará su temporada regular en el estadio Capwell recibiendo la visita de El Nacional este fin de semana. Para saber su próximo partido en el estadio Capwell se tiene que cerrar la tabla de posiciones para definir los rivales del segundo hexagonal.