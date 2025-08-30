Joel Ordóñez protagonizó una de las grandes novelas del mercado sonando casi todos estos dos meses para Olympique de Marsella. Pero Brujas no lo quiso vender y puso todas las trabas posibles para su transferencia. Ahora el jugador ecuatoriano ya no llegará a Francia, porque el Marsella fichó a otro jugador.

Aunque se esperaba un movimiento final en los últimos días de mercado, Joel Ordóñez no viajará a Francia, y ahora parece que se quedará esta temporada en Brujas. Olympique de Marsella ya fichó a un nuevo defensa en este mercado haciéndose con los derechos de Lutsharel Geertruida.

Con esta nueva contratación se da por cerrada la novela de Joel Ordóñez a Francia. Brujas no lo quiso vender, aunque el equipo francés cumplió con cada petición que le hicieron. Aún hay una pequeña posibilidad de que Ordóñez llegue a Arabia Saudita.

El central ecuatoriano lleva ya casi 1 mes sin jugar con Brujas y se reporta desde Europa que ya no quiere jugar con el club, sin embargo, si no hay una venta en las últimas horas a cualquier club, no le quedará más que quedarse a cumplir su contrato.

ver también La verdadera fortuna que Independiente del Valle ganará por Piero Hincapié

Joel Ordóñez aún es jugador de Brujas. (Foto: GettyImages)

En este preciso momento es una gran incertidumbre qué será del futuro de Joel Ordóñez. El defensor ecuatoriano tiene que presentarse a cumplir su contrato, aunque con las relaciones totalmente rotas ahora incluso se duda si será titular en los próximos partidos.

Publicidad

Publicidad

ver también Jeremy Sarmiento es nuevo jugador del Cremonese, pero Brighton le seguirá pagando esta fortuna

Los millones que Olympique de Marsella puso por Joel Ordóñez

Olympique de Marsella llegó a ofertar más de 35 millones por Joel Ordóñez haciendo caso a todas las condiciones de Brujas, como un porcentaje para una futura venta. A última hora, el equipo belga comunicó que hay otra oferta y no aceptaba la de Francia, aunque el jugador quería irse a Marsella.

El otro equipo que quiere a Joel Ordóñez

Joel Ordóñez se ha metido en planes de Al Hilal de Arabia Saudita, que lo busca también desde hace varias semanas. Brujas filtró que el equipo árabe estaría poniendo por el jugador ecuatoriano algo más de 45 millones para comprarlo en estos últimos días.

Encuesta¿Qué debe hacer Joel Ordóñez? ¿Qué debe hacer Joel Ordóñez? YA VOTARON 0 PERSONAS

Publicidad