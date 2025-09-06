Piero Hincapié recibió la mejor noticia de todas para su debut en Arsenal

Piero Hincapié apenas fue anunciado como fichaje de Arsenal y ahora el ecuatoriano ya se encuentra con la gran oportunidad para ganarse un lugar en el once del equipo de Mikel Arteta. El central tricolor podría ya debutar en la próxima jornada ante Nottingham Forest.

De acuerdo a la revelación de Diario L’Equipe de Francia, William Saliba, estará de baja por las próximas 3 a 4 semanas por un problema muscular. Esto sin duda abre una puerta impensada para Piero Hincapié desde el comienzo de su carrera en Arsenal.

El ecuatoriano ahora aparece como la opción número 1 para acompañar a Gabriel en la defensa, por encima de Mosquera, que aunque debutó contra Liverpool, se ve por debajo de Hincapié en la consideración de Arteta. El ex Bayer Leverkusen está en las Eliminatorias con Ecuador.

Hincapié tiene la gran oportunidad de ya ganarse un lugar en el once de Mikel Arteta y demostrar por qué Arsenal lo fichó. Asimismo, todo se encamina para que el ecuatoriano debute en Champions con los cañoneros y también incluso juegue ante Manchester City.

ver también La Selección de Ecuador jugará contra dos equipos de Europa y suenan estos rivales

HIncapié fue el último fichaje de Arsenal en esta temporada. (Foto: Arsenal)

Hace un par de temporadas perder a Saliba por este tramo de partidos era un gran dolor de cabeza para Arteta y sus hinchas, sin embargo, ahora hay una “relativa calma” por la confianza que da tener a Piero Hincapié en la plantilla. El ecuatoriano volverá a Londres terminando el partido contra Argentina.

Publicidad

Publicidad

ver también Hernán Galíndez se va contra Jefferson Montero por ofrecer a José Mourinho a Ecuador

¿Hasta cuándo tiene contrato Hincapié con Arsenal?

Piero Hincapié firmó con Arsenal hasta final de la temporada 2026. El ecuatoriano está a préstamo con obligación de compra, por lo cual, será apenas en 2026 cuando se conozca el verdadero contrato que el jugador firma con el club por los próximos años.

Los próximos partidos de Arsenal donde debutaría Piero Hincapié

Arsenal jugará estos partidos en el siguiente mes y en todos Piero Hincapié podría sumar minutos: Nottingham Forest, Athletic Club, Manchester City, Port Vale y Newcastle. Hay encuentros de Premier League, Champions League y también Copa de la Liga.

Encuesta¿Piero Hincapié será titular en Arsenal? ¿Piero Hincapié será titular en Arsenal? YA VOTARON 0 PERSONAS

Publicidad