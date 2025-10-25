Uno de los delanteros que más viene gustando en la Selección de Ecuador es Jeremy Arévalo. El joven talento ha destacado en las últimas semanas y ahora se mandó un nuevo golazo que otra vez lo pone como uno de los más pedidos por los aficionados en las últimas semanas.

En esta ocasión, Arévalo recibió la pelota por el costado derecho y de a poco, a punta de regate, se fue metiendo al área, los rivales hicieron de todo para quitarle la pelota, pero el ecuatoriano pudo posicionar el cuerpo y luego remató para marcar el gol.

Este tanto muestra las variantes que tanto se pide para la Selección de Ecuador, ya que Arévalo no solo ayuda como delantero centro, sino que por su notable estado físico y técnica, el jugador también puede aportar con goles que empiezan desde la banda.

Arévalo ya reveló que tiene su cabeza centrada en seguir jugando con Racing. No obstante, no se descarta que ante este gran nivel, Beccacece finalmente lo tome en cuenta y lo termine convocando para jugar con la Selección de Ecuador en el mes de noviembre.

Se espera que Sebastián Beccacece convoque a nuevos jugadores en el mes de noviembre, ya que se le acaban los partidos al DT para probar variantes en la previa del Mundial 2026. Después solo le quedarán los partidos amistosos de 2026 en marzo y los previos al Mundial.

Los números de Jeremy Arévalo en esta temporada

En lo que va de temporada en la segunda categoría, Jeremy Arévalo ha jugado con Racing un total de 11 partidos, en los que lleva más de 500 minutos, en muchos no comenzó como titular, pero eso no ha impedido que ya marque 7 goles y sea uno de los goleadores del torneo.

¿Cuándo vuelve a jugar la Selección de Ecuador?

La Selección de Ecuador jugaría en el mes de noviembre contra Canadá y Nueva Zelanda. Estos partidos son claves pensando en el ranking FIFA de la Selección de Ecuador y la chance de entrar al Bombo 2 del sorteo del Mundial en diciembre.

