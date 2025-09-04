Es tendencia:
Investigan amaños de partidos en la LigaPro Serie B y ahora se da este curioso gol

Investigan amaños en la Serie B y ahora se da un insólito gol, que aumenta todas las dudas posibles.

Por Jose Cedeño Mendoza

El insólito gol en la Serie B en medio de un escándalo de amaño de partidos
El fútbol ecuatoriano vive un nuevo escándalo por un presunto amaño de partidos en la Serie B. Se habla de que más de 3 equipos están siendo investigados por este acto de corrupción y podrían descender en esta misma temporada.

Ahora en medio de todos esos rumores y de investigar a varios equipos, se dio un curioso gol en la Serie B que dispara aún más las conjeturas. Los implicados en este caso son Vargas Torres y 22 de Julio, donde los visitantes sacaron la pelota de la peor manera y le sirvieron el gol a su rival.

No es la primera jornada en la Serie B donde se dan este tipo de curiosos goles, con errores defensivos inexplicables. Aunque no ha trascendido los nombres de los equipos a ser investigados, se sabe que son más de 3 los implicados en un posible castigo histórico en la LigaPro.

Ya hace varios meses se habló de una “red criminal” que operaba con apuestas ilegales en el fútbol ecuatoriano, sobre todo en partidos de la Serie B. Se espera que los resultados de la investigación de la LigaPro se conozcan antes de terminar la temporada.

El terrible récord que ya pone a Paraguay como ganador vs Ecuador antes de su partido

Tweet placeholder

En 2024 dos jugadores de Libertad fueron suspendidos por estar involucrados ante presuntos casos de amaño de partidos. En ese entonces, la sanción más fuerte fue para los jugadores que quedaron prohibidos de jugar por un periodo, mientras que al club se le restó 4 puntos.

Gustavo Quinteros se olvida de Emelec y pone a este equipo como lo más lindo de su carrera

Todos los escándalos de la Serie B en esta temporada

Además de las investigaciones por amaños de partidos y apuestas ilegales, también hace poco en un partido de la Serie B de la LigaPro se dio una imagen vergonzosa de varios golpes y patadas entre jugadores de 9 de Octubre y también San Antonio.

