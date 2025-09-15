Piero Hincapié recibe la peor noticia de todas en Arsenal para la Champions League

Arsenal será el equipo encargado de abrir esta nueva edición de la Champions League en su partido ante el Athletic Club de Bilbao. Este encuentro se disputará en el primer turno de la jornada, y ahora Piero Hincapié sumó una mala noticia en el club.

Se ha revelado que Arsenal finalmente pudo recuperar a William Saliba. El central francés ya está listo para jugar con el equipo ‘Gunner’ aunque se esperaba que su baja fuera por más tiempo. Todo parece indicar que estaría listo para jugar en la Champions League.

El regreso de quien, para muchos, es el mejor central del mundo es una mala noticia para Piero Hincapié. Este retorno deja al jugador ecuatoriano con pocas chances de comenzar como titular en España y sus opciones estarían desde el banco de suplentes.

La otra opción que tendría el jugador ecuatoriano para debutar con Arsenal en la Champions League sería por la banda izquierda, donde también tendría que comenzar como suplente. Salvo que Arteta rote pensando en el partido ante Manchester City.

Piero Hincapié ya se quedó a puertas del debut en la Premier League y ahora también tendría que esperar en Champions League. No obstante, desde el club le transmiten que él será importante en todo el año. Los ‘Gunners’ tienen una de las mejores defensas del año.

Los millones que Arsenal terminó pagando por Piero Hincapié

Arsenal pagó por el préstamo de Piero Hincapié, de acuerdo a los reportes desde Europa, algo más de 7 millones. Asimismo, el club tiene una opción de compra de 45 millones, por lo cual, se llevarían al ecuatoriano a Inglaterra por más de 50 millones de dólares.

El sueldo que Hincapié ganaría en Arsenal

Cuando Arsenal lo compre, Piero Hincapié ganaría un salario mensual de casi 8 millones de dólares al año. Pasaría a ser uno de los mejores pagados para el fútbol ecuatoriano en Europa.

¿A qué hora juega Arsenal vs Athletic de Bilbao en la Champions League?

El partido entre Arsenal y Athletic Bilbao por la Champions League comenzará desde las 11H45 (Ecuador). El encuentro se podrá ver por las diferentes señales de ESPN y también Disney+.

