Jeremy Sarmiento

Jeremy Sarmiento debutó en Italia y le mandó un mensaje a Beccacece con esta jugada

Jeremy Sarmiento quiere recuperar su lugar en la Selección de Ecuador y tuvo un gran debut en Italia con el Cremonese.

Por Jose Cedeño Mendoza

Sarmiento debutó con Cremonese en Italia.
Sarmiento debutó con Cremonese en Italia.

Jeremy Sarmiento finalmente volvió a jugar un partido oficial después de más de 3 meses. El jugador ecuatoriano debutó en Italia con la camiseta del Cremonese, y demostró un importante nivel. El jugador apenas tuvo un poco más de media hora, pero eso le alcanzó para ser uno de los mejores.

El extremo ecuatoriano aportó a su equipo con desbordes y jugadas de calidad en todo momento. Asimismo, también hizo algo que le está faltando mucho a la Selección de Ecuador, el extremo se posicionó en el medio y desde ahí empezó a crear juego.

Sobre el final del encuentro, Sarmiento también se animó a rematar desde lejos y terminó haciendo estirar a su rival. Estas buenas aportaciones del delantero ecuatoriano muestran las variantes que se vienen pidiendo en la Selección de Ecuador.

Sarmiento se quedó fuera de la Selección de Ecuador, después del polémico debut de Darwin Guagua y enviar ciertos mensajes en redes sociales mediante fotos. Desde entonces, el jugador no volvió a estar en consideración para Beccacece.

Por otro lado, también se ha revelado que Jeremy Sarmiento sí ha estado en lista de la Selección de Ecuador. No obstante, los últimos meses irregulares terminaron pesando en la posibilidad de meterse a pelear por una convocatoria y por eso lo descartaron.

¿Hasta cuándo tiene contrato Jeremy Sarmiento con Cremonese?

El extremo ecuatoriano tiene con Cremonese un acuerdo de préstamo. Es decir, el futbolista solo estará cedido en esta temporada, no obstante, hay una opción de compra, pero esta solo se ejecutaría según el rendimiento del jugador y la permanencia del club en primera.

El sueldo de Jeremy Sarmiento en Cremonese

Jeremy Sarmiento gana en Cremonese un salario anual de 3 millones, y es que al no ser comprado por el equipo de Italia, el jugador ecuatoriano sigue perteneciendo a Brighton y se mantiene su salario.

Encuesta

¿Debe Sarmiento volver a la Selección de Ecuador?

YA VOTARON 0 PERSONAS

Publicidad
jose cedeño mendoza
Jose Cedeño Mendoza
