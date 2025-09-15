¡Tiembla la Premier League! Chelsea quiere renovar a Moisés Caicedo y le pagaría esta fortuna

Moisés Caicedo es el líder absoluto de Chelsea y uno de los mejores jugadores de toda la Premier League. Después de conseguir sus primeros campeonatos con el equipo ‘Blue’, han comenzado las negociaciones para que el ecuatoriano renueve su contrato.

De acuerdo a la revelación de Fabrizio Romano, Chelsea está decidido a renovar a Moisés Caicedo lo más rápido posible, aunque aún le quedan años de contrato con el campeón del mundo. El club ve en el ecuatoriano un líder con buena disciplina y liderazgo, de acuerdo a lo que reveló Romano.

Actualmente, Moisés Caicedo gana un salario anual en Chelsea que supera los 12 millones, incluyendo varios bonos. En caso de concretarse, una renovación de contrato, el jugador ecuatoriano pasaría a ser de los mejores pagados del club superando los 15 millones.

Ahora mismo el mejor pagado de Chelsea es Rice James, que es el capitán del club y gana un salario superior a los 15 millones de dólares. Sin embargo, el lateral ya queda por debajo de Moisés Caicedo en la importancia que representan para la plantilla.

ver también Tras ser humillado ante Barcelona SC, Duró expone a este jugador de Emelec: “No hizo un buen partido”

Moisés Caicedo es un figura de Chelsea. (Foto: GettyImages)

Con este nuevo contrato que ya se está negociando, Chelsea quiere evitar que cualquier equipo llegue a poner una oferta por Moisés Caicedo. Con una renovación de sueldo se “blindan” y aseguran que si alguien quiere comprarlo sería por una cifra histórica.

Publicidad

Publicidad

ver también Todo Ecuador consternado: La posible sanción que recibiría Emelec tras los incidentes del Clásico

¿Cuál es el valor de mercado de Moisés Caicedo?

Actualmente, Moisés Caicedo tiene un valor de mercado superior a los 90 millones de acuerdo, a la información de Transfermark. Cuando en 2023, Chelsea pagó por el jugador ecuatoriano, fue para comprarlo por más de 115 millones de libras.

Los clubes que han preguntado por Moisés Caicedo

Para comprar a Moisés Caicedo, clubes como Al Nassr, Real Madrid, Manchester City, y otros se han interesado fuertemente en el ecuatoriano. Sin embargo, el mismo tiene contrato hasta 2031 y eso vuelve cualquier operación para comprarlo muy cara.

Encuesta¿Se debe quedar Moisés Caicedo en Chelsea? ¿Se debe quedar Moisés Caicedo en Chelsea? YA VOTARON 0 PERSONAS

Publicidad

Publicidad

ver también VIDEO | Moisés Caicedo se manda un golazo para que Chelsea no pierda en la Premier League