Mientras en PSG gana 4 millones, esto le ofrecería Liverpool a William Pacho

William Pacho es uno de los mejores jugadores de PSG en los últimos dos años, de ahí que, el ecuatoriano interese a otros equipos como Real Madrid y Liverpool. El gigante de la Premier League buscaría su fichaje como nuevo central para 2026 y le ofrecería este gigante salario.

Para la siguiente temporada, Liverpool estaría muy interesado en mejorar el salario de Pacho en PSG. El ecuatoriano está ganando en Francia un sueldo de 4.5 millones de dólares. No obstante, si decide fichar por el gigante de la Premier League su sueldo llegaría al doble.

Como jugador de Liverpool, William Pacho podría ganar un salario de 9 millones de dólares, siendo uno de los salarios más importantes del Liverpool. Al ecuatoriano está oferta podría cambiarle los planes al tricolor, sin embargo, no sería suficiente para sacarlo de Francia.

PSG también se movería en el mercado para renovar a Pacho e evitar cualquier especulación con su futuro. El jugador ecuatoriano tiene un acuerdo hasta 2029 y es pieza clave en el equipo que pudo ganar la Champions League hace pocos meses.

ver también Beccacece no gusta en Ecuador y ahora lo piden en un equipo gigante de Argentina

William Pacho ha ganado todo con el PSG. (Foto: GettyImages)

En Liverpool ven al ecuatoriano como un “fichaje ideal” ante las dudas que tienen sobre el futuro de Konaté. El central francés no ha renovado su contrato con los campeones de la Premier League, y cada vez se relaciona más fuerte con la chance de llegar a Real Madrid.

Publicidad

Publicidad

ver también Javier Aguirre, DT de México, deja una contundente frase sobre Ecuador: “Es un equipo…”

Los números de William Pacho en esta temporada

En todo lo que va de temporada, contando el Mundial de clubes, William Pacho ha jugado un total de 12 partidos. El central ecuatoriano lleva ya 1000 minutos en cancha y es que el central tricolor lo juega casi todo con el Paris Saint Germain y es titular indiscutido.

¿Hasta cuándo tiene contrato William Pacho con el PSG?

William Pacho tiene contrato con el PSG hasta finales de la temporada 2029. El ecuatoriano apenas está viviendo su segunda temporada en Francia y por lo general el PSG nunca pone fácil la salida de algún jugador que quiere mantener, como ya ha pasado en otros casos.

Encuesta¿Si fueras William Pacho que decisión tomarías? ¿Si fueras William Pacho que decisión tomarías? YA VOTARON 0 PERSONAS

Publicidad