Piero Hincapié no juega en el Arsenal y ya hay clubes que lo quieren

Piero Hincapié sigue sin jugar en el Arsenal y el nerviosismo crece sobre la situación del defensor ecuatoriano. El seleccionado quiere jugar y ya hay varios clubes que lo podrían fichar.

El Chelsea de Inglaterra está muy pendiente de la situación del ecuatoriano y desde medios británicos aseguran que ya analizan una oferta. Los ‘blues’ buscan un central de nivel para pelear la Premier League y aún no lo cierran.

Otro gigante de Europa que busca un central es el FC Barcelona, los españoles tienen pensado gastar hasta 50 millones de euros, cifra que cubriría el costo del préstamo del ‘tricolor’.

El Arsenal lo tiene cedido proveniente desde el Bayer Leverkusen sin costo con compra obligatoria por 52 millones de euros. Su salario asciende hasta los 5 millones de dólares.

Piero Hincapié – Arsenal 2025.

Piero Hincapié lleva apenas 7 minutos jugados en el Arsenal desde su llegada en agosto, en Premier League aún no debuta. Viene de casi tres semanas de una lesión.

¿Cuándo volverá a jugar Arsenal?

Arsenal volverá a jugar este fin de semana por la Premier League cuando reciba en su cancha a Crystal Palace, en este partido, a priori, tampoco se ve a Piero Hincapié sumando minutos como titular. Podría comenzar como suplente y venir desde el banco de suplentes.

El contrato de Hincapié con Arsenal

Piero Hincapié tiene con Arsenal un contrato por 1 temporada con obligación de compra al final de la misma. Es casi imposible que el mismo se interrumpa antes y el ecuatoriano tendrá que seguir trabajando para tratar de ganarse un lugar en la consideración de Arteta.

¿Qué canal pasa los partidos del Arsenal?

Los partidos de Piero Hincapié se podrán ver por la pantalla de ESPN y también por los diferentes planes de Disney+.

