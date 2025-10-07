Ismael Rescalvo no la pasa bien en Barcelona SC después de ser goleado contundentemente contra Independiente del Valle. Sin embargo, esto no alcanza para que el DT español pruebe a nuevos jugadores y mucho menos darle una oportunidad a un jugador muy pedido por la hinchada.

El futbolista que no tendría ya ningún espacio con Ismael Rescalvo es Gabriel ‘El Loco’ Cortez. El volante ecuatoriano ha tenido escasos minutos desde que llegó el español y ahora, aunque la pasa muy mal, seguiría sin jugar pese a que se necesita un jugador de sus cualidades.

En el último partido contra Independiente del Valle, el ‘Loco’ Cortez no jugó ni un solo minuto. El DT incluso optó por poner a juvenil como Johan García en lugar del experimentado volante, lo cual también generó varias críticas en redes sociales.

El ‘Loco’ Cortez tendría todo encaminado para salir de Barcelona SC, ya que el jugador no tiene espacio en el equipo y ofertas en otros clubes no le faltarían. Uno de los equipos más interesados en su fichaje es El Nacional, que ya lo tuvo en la temporada 2024.

El “problema” entre el ‘Loco’ e Ismael Rescalvo vendría desde el paso de ambos por Emelec, de ahí que, desde que se encontraran nuevamente en Barcelona SC, el jugador dejara de tener los minutos que suele venir sumando en los últimos años.

Los minutos que ha jugado el ‘Loco’ Cortez con Rescalvo

Desde la llegada de Ismael Rescalvo a Barcelona SC, Gabriel ‘El Loco’ Cortez apenas ha jugado 120 minutos en un total de ¡15 partidos! Demostrando así, el DT que no cuenta con él. El jugador termina contrato y se podría marchar libre para la siguiente temporada.

¿Hasta cuándo tiene contrato Ismael Rescalvo con Barcelona SC?

Aunque su rendimiento no es el mejor, Rescalvo se quedaría en Barcelona SC. Por lo cual, el ‘Loco’ no tendría oportunidad alguna de seguir jugando. El DT español tiene acuerdo hasta 2026 y finalmente se quedaría en el club a cumplir su acuerdo.

