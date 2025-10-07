Es tendencia:
Revelan el jugador ecuatoriano que hubiera sido "magnífico" para el Manchester United

El jugador ecuatoriano que ponen como pieza clave para el Manchester United.

Por Jose Cedeño Mendoza

El ecuatoriano que ponen como clave para el Manchester United
El ecuatoriano que ponen como clave para el Manchester United

El Manchester United lleva varias temporadas en un muy mal nivel y excluido de las peleas por los grandes títulos. Los ‘Red Devils’ ahora mismo gastaron varios millones en el mercado, en jugadores que no rindieron lo esperado, por lo cual, una leyenda se atrevió a poner a Moisés Caicedo como una pieza clave.

Moisés Caicedo ha sido uno de los grandes responsables de que actualmente Chelsea esté peleando por grandes torneos y haya dejado atrás una etapa muy oscura. De ahí que, en Manchester lo vean como una pieza clave que podría ayudar al equipo.

Rio Ferdinand no dudó en asegurar que Moisés sería una pieza clave para todo el Manchester United: “Caicedo hubiera sido magnífico para el Manchester United“, comentó Ferdinand en medio del debate de la Premier League entre quién es mejor comparando a Moi con Declan Rice.

Estas declaraciones llegan en medio del contexto que ponen a Moisés Caicedo como objetivos de dos grandes equipos como Real Madrid y PSG. Aunque su salida se ve complicada, tampoco se descarta que ambos clubes se lancen de lleno por el ecuatoriano.

Tweet placeholder

Moisés Caicedo viene de hacer un partidazo en la Premier League en la jornada anterior. El jugador tricolor la “rompió” con un golazo ante Liverpool y también fue elegido como el mejor de aquel partido. Por otro lado, ‘Niño Moi’ también está trabajando para renovar su contrato con Chelsea.

Chelsea le subirá el sueldo a Moisés Caicedo

Chelsea está trabajando en renovar el contrato de Moisés Caicedo, por lo cual, se espera que el club inglés le ofrezca próximamente un salario superior a los 15 millones. El volante ecuatoriano tiene un contrato hasta 2031, por lo cual, su salida no se ve fácil.

El valor de mercado de Moisés Caicedo

Actualmente, Moisés Caicedo tiene un valor de 90 millones de euros, según Transfermark. Sin embargo, cualquier venta por él tendrá que ser superior a los 150 millones de euros. Esto convertiría al jugador ecuatoriano en el fichaje más caro de la historia.

Jose Cedeño Mendoza
