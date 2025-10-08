La hinchada no lo quiere, fue goleado ante IDV, y esta es la decisión de Barcelona SC con Rescalvo

Ismael Rescalvo vive en Barcelona SC con la eterna presión de una posible salida. Sin embargo, el DT español nunca ha renunciado a algún cargo, por lo cual, la decisión final sería de la directiva del club. Después de la goleada contra IDV surgieron varios rumores y el equipo ya sabe qué hacer.

Diferentes informes ponen a Ismael Rescalvo como DT de Barcelona SC para la siguiente temporada. El entrenador español aún tiene contrato hasta finales de 2026 y, de momento, todo indica que el entrenador seguirá dirigiendo a los amarillos.

La hinchada de Barcelona SC siempre ha estado molesta con Ismael Rescalvo y cada fin de semana lo vuelven tendencia. No obstante, tras la goleada ante IDV muchos hinchas le gritaron que “se vayan todos”, pero sobre todo pedían su salida.

No es la primera vez que Rescalvo tiene que trabajar en un ambiente tenso y en contra. El DT español ya vivió momentos así dirigiendo a Emelec hace pocos años. Toda la hinchada pidió su salida, e incluso en elecciones los candidatos a ser presidente del club, todos tenían como objetivo su despido.

Ismael Rescalvo es uno de los entrenadores mejores pagados de la LigaPro y eso hace que también la directiva se lo piense dos veces antes de hacer su rescisión de contrato. Ahora mismo, Rescalvo está cobrando un salario más en Emelec, tras una rescisión millonaria en 2023.

Los números de Ismael Rescalvo en Barcelona SC

Al frente de Barcelona SC, Ismael Rescalvo ha dirigido un total de 16 partidos entre todas las competencias. Ganando 7 partidos, empatando 4 encuentros y perdiendo 5 partidos. El DT español es muy cuestionado desde su llegada pese a estar en el hexagonal final.

¿Cuánto cobra Rescalvo en Barcelona SC?

Como entrenador de Barcelona SC, Ismael Rescalvo estaría ganando un salario de entre 20 mil y 30 mil dólares. El DT sería uno de los mejores pagados de la LigaPro superando a lo que estaría ganando Javier Rabanal en IDV o Guillermo Duró en Emelec.

