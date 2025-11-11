Los mercados europeos ya empiezan con sus rumores y de cara a la siguiente temporada podremos tener hasta a tres ecuatorianos en el PSG. El gigante francés quiere a dos seleccionados y pondría hasta 200 millones de euros.

El primero, según medios como Caughtoffside y TeamTalk es Moisés Caicedo, el volante ecuatoriano tiene un valor de no menos de 150 millones de euros, pero aún así el PSG está dispuesto a ficharlo. El Chelsea apura gestiones para renovarlo hasta el 2036.

El segundo sería Joel Ordóñez, en Italia apuntan a que el Inter de Milán lo busca pero ahora el PSG se suma en búsqueda de un tercer defensor central. William Pacho y Marquinhos destacan pero Zabarnyi no ha rendido como esperaban.

El precio del actual jugador del Brujas ascendería hasta los 50 millones de euros tras los recientes interesados. El Inter de Milán, Liverpool de Inglaterra y el Olympique de Marsella de Francia ofertaron 35 millones en el mercado pasado.

Ordóñez renovó hasta el 2029 con el Brujas y con un aumento salarial importante, por lo que el equipo belga aumentó su cláusula de salida hasta los 50 millones de euros.

William Pacho lleva más de cinco títulos con el PSG. Foto: Getty

Las estadísticas de Joel Ordóñez en esta temporada

En lo que va de temporada, Joel Ordóñez ha jugado con el Brujas un total de 12 partidos entre todas las competencias. El central ecuatoriano lleva ya 1 gol en poco más de 800 minutos. Ordóñez tuvo problemas a comienzos de temporada y se declaró en “rebeldía” para que lo vendan y por eso no jugó tanto al inicio.

