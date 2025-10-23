Es tendencia:
logotipo del encabezado
Liga de Quito

¿Qué canal pasa el Liga de Quito vs. Palmeiras por las semifinales de la Copa Libertadores?

Liga de Quito y Palmeiras se enfrentan en la semifinal de la Copa Libertadores y ya hay varias opciones para seguir el partido.

Por Gustavo Dávila

¿Qué canal pasa el Liga de Quito vs. Palmeiras por las semifinales de la Copa Libertadores?
¿Qué canal pasa el Liga de Quito vs. Palmeiras por las semifinales de la Copa Libertadores?

Liga de Quito y Palmeiras se enfrentan por las semifinales de ida de la Copa Libertadores en el Rodrigo Paz Delgado y hay varias opciones para seguir el compromiso. La llave de ida se juega este jueves 23 de octubre y la siguiente semana se cierra todo en Brasil.

Para los ‘albos’ es la gran oportunidad de conseguir un buen resultado en la altura de Quito, mientras que el ‘Verdao’ espera conseguir un resultado que le permita cerrar tranquilo en Brasil.

¿Qué canal pasa el partido de Liga de Quito vs. Palmeiras?

El partido de vuelta de los cuartos de final entre Liga de Quito y Sao Paulo se podrá ver por las diferentes señales de ESPN y también los diferentes planes de Disney+

¿Otro arquero? Liga de Quito tiene su primer refuerzo para el 2026

ver también

¿Otro arquero? Liga de Quito tiene su primer refuerzo para el 2026

Liga de Quito – Palmeiras 2009. Foto: El Universo.

Liga de Quito – Palmeiras 2009. Foto: El Universo.

Los delanteros que Sebastián Beccacece descartó para convocar a Michael Hoyos

ver también

Los delanteros que Sebastián Beccacece descartó para convocar a Michael Hoyos

En la otra llave, Flamengo ganó 1-0 en el Maracaná y ahora tendrá que viajar a Avellaneda para eliminar a Racing. La gran final se jugará el 29 de noviembre en Lima.

¡Fichaje del año! Grande de LigaPro quiere a Robert Arboleda para el 2026

ver también

¡Fichaje del año! Grande de LigaPro quiere a Robert Arboleda para el 2026

¿Cuánto dinero se juega Liga de Quito en la Copa Libertadores?

Si Liga de Quito logra avanzar a la final de la Copa Libertadores, el equipo ecuatoriano se llevará 7 millones de dólares si pierde y 24 millones si repite la hazaña del 2008. Actualmente lleva acumulado 9 millones.

Publicidad
Gabriel Cortez dejaría Barcelona y ya hay dos clubes que lo quieren

ver también

Gabriel Cortez dejaría Barcelona y ya hay dos clubes que lo quieren

gustavo dávila
Gustavo Dávila
Lee también
Ojeadores de Arsenal estarían siguiendo a este jugador en el Liga de Quito vs Palmeiras
Copa Libertadores

Ojeadores de Arsenal estarían siguiendo a este jugador en el Liga de Quito vs Palmeiras

No solo Gonzalo Valle: La otra baja que tendría Liga de Quito ante Palmeiras
Fútbol de Ecuador

No solo Gonzalo Valle: La otra baja que tendría Liga de Quito ante Palmeiras

¡Última hora! Liga de Quito puede perder un TITULAR para el partido contra Palmeiras
Fútbol de Ecuador

¡Última hora! Liga de Quito puede perder un TITULAR para el partido contra Palmeiras

Eliminó a Barcelona SC, pero así gane la Copa Ecuador, Cuenca Juniors no jugará la Copa Libertadores 2026
Fútbol de Ecuador

Eliminó a Barcelona SC, pero así gane la Copa Ecuador, Cuenca Juniors no jugará la Copa Libertadores 2026

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

Better Collective Logo