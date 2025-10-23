¿Qué canal pasa el Liga de Quito vs. Palmeiras por las semifinales de la Copa Libertadores?

Liga de Quito y Palmeiras se enfrentan por las semifinales de ida de la Copa Libertadores en el Rodrigo Paz Delgado y hay varias opciones para seguir el compromiso. La llave de ida se juega este jueves 23 de octubre y la siguiente semana se cierra todo en Brasil.

Para los ‘albos’ es la gran oportunidad de conseguir un buen resultado en la altura de Quito, mientras que el ‘Verdao’ espera conseguir un resultado que le permita cerrar tranquilo en Brasil.

¿Qué canal pasa el partido de Liga de Quito vs. Palmeiras?

El partido de vuelta de los cuartos de final entre Liga de Quito y Sao Paulo se podrá ver por las diferentes señales de ESPN y también los diferentes planes de Disney+

Liga de Quito – Palmeiras 2009. Foto: El Universo.

En la otra llave, Flamengo ganó 1-0 en el Maracaná y ahora tendrá que viajar a Avellaneda para eliminar a Racing. La gran final se jugará el 29 de noviembre en Lima.

¿Cuánto dinero se juega Liga de Quito en la Copa Libertadores?

Si Liga de Quito logra avanzar a la final de la Copa Libertadores, el equipo ecuatoriano se llevará 7 millones de dólares si pierde y 24 millones si repite la hazaña del 2008. Actualmente lleva acumulado 9 millones.

