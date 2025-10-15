¡¿Se fue al tacho el Bombo 2?! El puesto de Ecuador en el ranking FIFA tras empatar con México

La Selección de Ecuador volvió a empatar en su segundo amistoso de fecha FIFA de octubre, esta vez contra México, y como efecto secundario está el ranking de selecciones. Tras el doble empate, Ecuador perdió una gran chance de asegurar estar en el bombo 2 del sorteo del Mundial 2026.

Al estar en puestos similares, 14 vs. 24, ambas selecciones sumaron 0.90 puntos por empatar 1-1 en Estados Unidos. Esto deja a Ecuador en el puesto 23 del ranking FIFA.

Por el momento, la ‘Tri’ sigue en puestos de clasificación al segundo bombo del Mundial, sin embargo no fue por méritos propios. Las derrotas de Austria y Australia favorecieron a Ecuador ya que les restó varios puntos a los europeos y oceánicos.

Ecuador vuelve a la actividad para la fecha FIFA de noviembre cuando juegue contra Canadá y Nueva Zelanda. Cualquier resultado que no sea victoria, podría restarle a la Tri ya que están muy por debajo de Ecuador en el ranking.

Ecuador v México 2025

En marzo Ecuador jugará contra rivales de Europa, últimas pruebas clave antes del Mundial. Los hinchas se preocupan por lo mostrado hasta el momento con selecciones CONCACAF.

¿Cuándo se realizará el sorteo del Mundial 2026?

El sorteo del Mundial de 2026 se realizará el próximo 5 de diciembre en los Estados Unidos. El ranking se bloqueará después de los amistosos de noviembre y todos los clasificados sabrán en que bombo están y el fixture que les espera. Será un sorteo de 12 grupos con 4 países por grupo.

Los partidos de la Selección de Ecuador en noviembre

Estas son las fechas y amistosos de Ecuador en noviembre:

Canadá vs. Ecuador

13 de noviembre de 2025, 19:30 (hora de nuestro país)

​Estadio Nacional, Toronto

18 de noviembre de 2025, 20:30 (hora de nuestro país)

Sports Illustrated Stadium, Nueva Jersey