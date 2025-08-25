La insólita oferta con la que Tottenham quiere “robarle” a Arsenal el fichaje de Piero Hincapié

Los dos grandes rivales de Londres, Arsenal y Tottenham protagonizan una nueva novela en el mercado de fichajes. Ahora el protagonista es el ecuatoriano, Piero Hincapié. El central ecuatoriano prioriza llegar a Arsenal, pero los ‘Spurs’ se meten en la negociación con esta oferta.

De acuerdo, a la información de que trasciende desde Europa, Tottenham hizo una oferta insólita por Piero Hincapié. Los Spurs quiere un préstamo por el ecuatoriano con una opción obligatoria de compra en 2026 por 40 millones. Se ve como insuficiente para Bayer Leverkusen.

Tottenham viene muy interesado en Piero Hincapié desde hace varias semanas, preguntando por el ecuatoriano y por su situación. Ahora que quiere salir, los Spurs tratan de convencerlo y devolverle a Arsenal, el golpe que le dieron con Eberechi Eze.

Por otro lado, Arsenal quiere hacer realidad el fichaje de Piero Hincapié, siempre y cuando se concreten las salidas de Kiwior y Zinchenko, el defensor polaco casi que está listo para llegar a Portugal. Los ‘Gunners’ se mueven rápido en esta última semana de mercado.

Piero Hincapié quiere irse a jugar en Arsenal y Tottenham lo busca. (Foto: GettyImages)

Se espera que Bayer Leverkusen acepte la voluntad de Piero Hincapié y deje salir al jugador ecuatoriano. No se descarta que otros equipos como Chelsea o Liverpool entren en la operación por Piero Hincapié, aunque partirían por detrás de los equipos del Norte de Londres.

Los millones que Arsenal ofrece por Piero Hincapié

Arsenal ofrecería por Piero Hincapié una oferta en torno a los 50 millones. Los ‘Gunners’ tienen una buena relación con los dirigentes de Bayer Leverkusen y buscarán que la venta se dé por menos de lo que es la cláusula de rescisión del jugador, lo cual es 60 millones.

¿Cuántos días quedan de mercado en Europa?

La ventana de transferencias en Europa se cierra el próximo 1 de septiembre, de ahí que, tanto Arsenal como los ‘Spurs’ se estén moviendo rápido en el mercado para cerrar a Hincapié. Las próximas horas serían claves para que se determine el movimiento en el mercado.

