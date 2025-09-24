La Selección de Ecuador viene convocando con regularidad a David Cabezas para los últimos partidos de Eliminatorias. Sin embargo, ahora el portero ecuatoriano se ve envuelto en polémicas de apuestas ilegales y por eso ‘La Tri’ tomaría una polémica decisión.

Se espera que en medio de todo este escándalo y hasta que este se aclare, la Selección de Ecuador ya no convocaría a David Cabezas para jugar los partidos amistosos del mes de octubre y de noviembre. El jugador también estaría siendo víctima de extorsiones.

Por otro lado, se espera que El Nacional aclare en las próximas horas qué pasa con el caso de David Cabezas y si el jugador es o no separado del club. En caso de que no lo tomen en cuenta, también se espera que el club aclare los motivos para ya no contar con el jugador.

David Cabezas venía siendo uno de los arqueros con mejor rendimiento en la LigaPro y de lo más regular del campeonato, sin embargo, en los últimos partidos se han dado varios errores y esto ahora hace que muchos aficionados teoricen con las apuestas ilegales y extorsiones al jugador.

En el último partido David Cabezas recibió 4 goles con El Nacional. (Foto: Imago)

Este nuevo escándalo de apuestas ilegales ha sacudido a todo el fútbol ecuatoriano y ya se han revelado varias acciones que estaría elaborando la LigaPro, ya que no solo serían estos jugadores, sino que también se estaría investigando a equipos de la Serie B.

Las sanciones a los jugadores de Libertad en 2023

En 2023 también se destapó un caso de apuestas ilegales en la LigaPro, donde jugadores de Libertad estarían vinculados a este caso. En ese momento, Milton Bolaños, fue suspendido por 2 años sin jugar tras este escándalo, Además de importantes multas económicas y sanciones a Libertad.

David Cabezas no ha debutado con la Selección de Ecuador

El arquero David Cabezas no ha debutado con la Selección de Ecuador, el portero ecuatoriano ha sido convocado, pero todavía no había sumado ningún minuto con ‘La Tri’.

