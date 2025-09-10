¡Sonríe la FEF! La millonaria taquilla que dejó la victoria de Ecuador

La Selección de Ecuador cerró con una victoria las Eliminatorias CONMEBOL tras el 1-0 contra Argentina. La ‘Tri’ además celebra la millonaria cifra que le dejó la taquilla de partido.

2 millones de dólares es lo que habría recaudado la FEF por el partido contra el campeón de Qatar 2022. El partido fue un éxito económico pese a la ausencia de Lionel Messi.

La Tri sumó más de 4 millones de dólares entre los dos partidos de local de las Eliminatorias contra Brasil y Argentina. Esto ratifica como correcta la decisión de cerrar contra los dos gigantes de Sudamérica en Guayaquil.

En estas Eliminatorias, Ecuador jugó la localía en el Rodrigo Paz Delgado de Quito, pero llevó al Monumental de Guayaquil los partidos contra Brasil, Argentina y Bolivia.

Estadio lleno Ecuador vs. Argentina. Foto: Getty.

Los partidos amistosos que jugará Ecuador previo al sorteo del Mundial 2026

De momento, hay 3 partidos confirmados para la Selección de Ecuador entre octubre y noviembre. Primero, jugará contra Estados Unidos y México y para noviembre ya está confirmado Canadá. Resta oficializar el partido contra Nueva Zelanda.

¿Cuándo será el sorteo del Mundial 2026?

El sorteo del Mundial 2026 se realizará el próximo viernes 5 de diciembre de 2025. Hasta este momento se cierra el ranking FIFA, después las variaciones que existan no afectarán a los grupos.