Sorpresa: Ponen a Gonzalo Mastriani en planes de otro grande de LigaPro

El delantero uruguayo Gonzalo Mastriani suena nuevamente para volver al fútbol ecuatoriano tras su paso por Barcelona SC.

Por Gustavo Dávila

Sorpresa: Ponen a Gonzalo Mastriani en planes de otro grande de LigaPro. Foto: Getty
Uno de los delanteros que aún se recuerda en el fútbol ecuatoriano es Gonzalo Mastriani, quien pasó por Barcelona SC y Guayaquil City. No tiene muchos minutos en Brasil y ahora podría jugar en otro grande de LigaPro para el 2026.

Según medios locales, Liga de Quito tiene en planes a Mastriani como refuerzo si es que el delantero ecuatoriano Michael Estrada deja el club. El segundo semestre ha dejado poca cantidad de goles para los tres atacantes de los ‘albos’.

Gonzalo Mastriani es parte del Botafogo de Brasil pero no tiene continuidad en su club. En este 2025 apenas lleva 1 gol anotado en 20 partidos disputados, casi todos de alternantes.

Mastriani llegó al Botafogo tras un año histórico en el Athletico Paranaense, anotando 16 goles y 1 asistencia en 46 partidos. En América Mineiro también anotó un buen número de goles.

En Ecuador estuvo dos temporadas en Guayaquil City y dos temporadas más en Barcelona SC, en su carrera ha jugado en Europa y Sudamérica, sumando dos títulos.

ver también

Gonzalo Mastriani - Botafogo.

ver también

ver también

Los fichajes de Liga de Quito para este 2025

Kevin Minda, Yeltzin Erique, Alexis Villa, Carlos Gruezo, Ruddy Mina, Lautaro Pastrán, Alejandro Cabeza, Alexander Alvarado, Jeison Medina son los nuevos refuerzos para este 2025 en Liga de Quito.

ver también

ver también

Gustavo Dávila
