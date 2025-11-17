La Selección de Ecuador vive una crisis sin gol que preocupa a todos los aficionados. ‘La Tri’ ya está clasificada al Mundial de 2026, sin embargo, no ha conseguido los resultados que se esperaban en estos amistosos, donde no ha podido marcar los goles esperados.

En los últimos 8 partidos, la Selección de Ecuador lleva 3 goles anotados y las críticas se desatan contra Beccacece y los delanteros. De ahí que, ahora un mítico goleador, activo a sus 40 años, se ofrezca como alternativa para el equipo mundialista.

Roberto ‘La Tuka’ Ordóñez reveló que él sueña aún con jugar en la Selección de Ecuador y que aún tiene la fe de volver a ser convocado: “Mientras tenga vida, voy a seguir batallando, luchando y soñando en grande. Nada está dicho, yo voy a apoyar a la selección 100%. Soy un hombre de fe y si el Señor me designa, yo voy a estar ahí para meter el hombro“, comentó el goleador.

‘La Tuka’ vive un gran momento a sus ya 40 años de edad. El goleador está jugando en Cuenca Juniors en la tercera división. El ‘Killer’ se ha convertido en pieza clave para que el equipo esté muy cerca de ascender a la Serie B, mientras que en Copa Ecuador, también le marcó un gol a Barcelona SC para eliminarlo.

La ‘Tuka’ no ha podido demostrar su gran nivel en la Selección de Ecuador, pese a ser uno de los mejores jugadores y goleadores del fútbol ecuatoriano en los últimos 10 años. El goleador apenas tuvo una pequeña oportunidad por allá en 2017 y después no volvió.

Beccacece no convocaría a nuevos jugadores y menos a un delantero como ‘La Tuka’, ya que para él, el delantero experimentado es Enner Valencia. El DT tiene muy cerrado el grupo de jugadores y hay pocas opciones para que se “metan” nuevos jugadores.

El paso de ‘La Tuka’ en la Selección de Ecuador

En octubre de 2017, en una crisis sin precedentes en la Selección de Ecuador, ‘La Tuka’ la rompía en Delfín y eso hizo que lo convoquen. Apenas disputó 2 partidos ante Chile y Argentina y terminó sin goles, pero dio 2 asistencias que aún son recordadas.

