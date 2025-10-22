Barcelona SC ya piensa en la temporada 2026, donde Ismael Rescalvo será el entrenador principal. El DT español ya pidió dos fichajes de jugadores de Libertad y ahora revelan que no cuenta con 5 jugadores. Estos se marcharán del club y aún la lista podría aumentar.

De acuerdo a la revelación de León Gabryel Pachecho, los 5 jugadores que ya tienen claro que no cuentan para Rescalvo y que se marcharán a un nuevo equipo en 2026 son: Willian Vargas, Franklin Guerra, Aníbal Chala, Mario Pineida y Gabriel Cortez.

Estos jugadores no han tenido minutos con Rescalvo, e incluso el DT no los toma en cuenta ni para aquellos segundos considerados de “basura” que suelen ser los últimos minutos de cada partido. Algunos ni han entrado en las convocatorias de los partidos.

Rescalvo quiere armar una plantilla totalmente nueva en 2026 y por eso ha pedido nuevos jugadores que le permitan competir al nivel más alto. El DT español llegó a una plantilla que ya estaba armada a mitad de temporada y no pudo retocarla como él quería.

Estos jugadores buscarían futuro en la LigaPro, ya que al tener pocos minutos, como vienen sumando, lo más probable es que no llegue ninguna oferta del exterior. Algunos aún están vigentes para seguir en el fútbol ecuatoriano los próximos meses.

Aún pueden darse más salidas en Barcelona SC

No se descarta que esta lista de 5 nombres se siga expandiendo durante los siguientes meses. Hay varios jugadores que no gustan a la hinchada, que terminan contrato y que no convencen a Rescalvo, por lo cual se marcharán del equipo.

¿Hasta cuándo tiene contrato Rescalvo con Barcelona SC?

Ismael Rescalvo tiene contrato con Barcelona SC hasta finales de año en 2026. El DT no ha renunciado a ningún contrato, por lo cual, ya planifica la siguiente temporada y si se marcha tendrá que ser con un acuerdo en común con la directiva.

