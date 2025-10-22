Es tendencia:
Ojeadores de Arsenal estarían siguiendo a este jugador en el Liga de Quito vs Palmeiras

Un jugador del encuentro tendrá a los ojeadores de Arsenal siguiendo todas sus estadísticas.

Por Jose Cedeño Mendoza

Este jueves 23 de octubre de 2025 se juega la primera semifinal de Copa Libertadores entre Liga de Quito y Palmeiras. Ambos equipos tienen a varios jugadores muy jóvenes que gustan en Europa, por eso Arsenal, envió a sus ojeadores para seguir a este futbolista.

De acuerdo, a la revelación de ESPN Brasil, ojeadores de Arsenal estarán en Ecuador para seguir a Luiz Benedetti, joven defensor del cuadro brasileño. El futbolista gusta a los británicos y ven su proyección como una de las más notables en el continente.

Por otro lado, MrOFFSIDER reporta que Arsenal también estaría siguiendo a jugadores de Liga de Quito que estén en este partido, por lo cual, es una gigante oportunidad para las figuras del ‘Albo’ de lucirse y demostrar que pueden llegar a Europa.

Los grandes equipos europeos como Arsenal, Real Madrid, Chelsea y otros están apostando por el talento sudamericano y vienen a ver a varios jugadores cuando son todavía muy jóvenes están destacando en la Copa Libertadores. Asimismo, Ecuador se convirtió en una vitrina en los últimos años.

Liga de Quito y Palmeiras protagonizan una de las semifinales más igualadas de esta Copa Libertadores, ya que el equipo ecuatoriano viene de eliminar a Botago y Sao Paulo en las últimas fases. De ahí que, no se vea fácil el partido y sea una prueba para Benedetti y lo quieran ver en Arsenal.

Los números de Luis Benedetti en esta temporada

En esta temporada con Palmeiras, el joven de 19 años, ha jugado un total de 18 partidos con el equipo verde. El talento brasileño ha marcado dos goles y se muestra muy polivalente en defensa, una de las cualidades que más le gustan a Mikel Arteta, DT de Arsenal.

¿Cuándo jugará Liga de Quito ante Palmeiras y qué canal pasará el partido?

El partido de Liga de Quito contra Palmeiras por las semifinales de la Copa Libertadores se jugará a estadio lleno en el Rodrigo Páz Delgado este jueves 23 de octubre de 2025. El partido se podrá ver por ESPN y también los diferentes planes de Disney+.

