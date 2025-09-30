Es tendencia:
Tras los rumores del Real Madrid, esto hizo Moisés Caicedo en el Chelsea

Moisés Caicedo estaría en planes del Real Madrid según la prensa y el volante ecuatoriano respondió en la cancha con el Chelsea.

Por Gustavo Dávila

Tras los rumores del Real Madrid, esto hizo Moisés Caicedo en el Chelsea. Foto: Getty
Tras los rumores del Real Madrid, esto hizo Moisés Caicedo en el Chelsea. Foto: Getty

Luego de que fueran goleados en el Derbi de Madrid, el Real Madrid habría encendido su interés por Moisés Caicedo y Enzo Fernández. Tras esto el ecuatoriano fue titular en el Chelsea en Champions League y se hizo viral su respuesta.

Parece que el interés del gigante español le sirvió de motivación a Caicedo quién fue una de las figuras de la victoria de su club contra el Benfica. Fue el que más recuperó, dio dos pases claves, ganó 10 duelos a sus rivales y más.

Al final del partido el ‘tricolor’ se llevó los elogios de los medios británicos, quiénes ponderaron nuevamente a Caicedo como uno de los mejores volantes del mundo. El Chelsea está tratando de renovarlo pese a que tiene un contrato largo hasta el 2031.

Enzo Fernández y Moisés Caicedo fueron comprados por 235 millones de euros y el Chelsea no quiere soltarlos por menos de 130 a cada uno. Claro que el gigante español no pagará por esa cifra.

Moisés Caicedo vs. Benfica

Moisés Caicedo vs. Benfica

Los números de Moisés Caicedo en esta temporada

En esta temporada, Moisés Caicedo ha jugado un total de 6 partidos entre la Premier League y la Champions. El volante ecuatoriano lleva ya 2 goles en más de 500 minutos que ha jugado. El tricolor venía siendo titular en todos los partidos y ya estaba presentando molestias físicas.

El valor de mercado de Enzo Fernández y Moisés Caicedo

De acuerdo a la información de Transfermark, Moisés Caicedo sería más caro que Enzo Fernández. El jugador argentino, campeón del mundo, tiene un costo de 75 millones de euros, mientras que el jugador ecuatoriano tiene un costo de 90 millones. Ambos jugadores tienen contrato hasta pasado 2030.

gustavo dávila
Gustavo Dávila
