Emelec terminó perdiendo de la peor manera en el estadio Capwell y todo mundo buscó responsables. Entre ellos, una declaración de Guillermo Duró se hizo viral en redes sociales, ya que el entrenador terminó exponiendo y castigando a un jugador.

En rueda de prensa después de perder 4 a 0, el DT de Emelec, Guillermo Duró, reveló por qué Diogo Bagüí no fue titular, y el entrenador también terminó exponiendo a Luis Caicedo. El central entró de reemplazo del joven jugador y estuvo expuesto en varios goles.

“Fue una decisión táctica, queríamos más fuerza en duelos ahí, ellos lanzan muchos centros y queríamos controlar. Luis Caicedo no tuvo un buen partido, quizás Diogo tampoco lo iba a tener. Pero no tiene nada que ver con su renovación”, comentó el entrenador.

Luis Caicedo y Luis Fernando León fueron los más criticados por los hinchas de Emelec tras este Clásico del Astillero. Ambos jugadores se vieron expuestos por la delantera de Barcelona SC y quedaron muy atrás en diferentes jugadas. Caicedo incluso fue expulsado, pero el VAR cambió la roja por amarilla.

ver también Todo Ecuador consternado: La posible sanción que recibiría Emelec tras los incidentes del Clásico

La suplencia de Diogo Bagüí ha causado grandes discusiones en Barcelona SC. Ya que el joven central venía jugando con absoluta supremacía en el once y destacando en defensa, de ahí que, hasta su madre terminó enviando un contundente mensaje.

Publicidad

Publicidad

ver también La mamá de Diogo Bagüí explota contra Guillermo Duró tras la goleada del Clásico

¿Hasta cuándo tiene contrato Guillermo Duró con Emelec?

Guillermo Duró terminó firmando con Emelec un contrato hasta finales de la temporada. Es decir, al DT le queda un acuerdo hasta acabar 2025. Después de esto, se medirá el rendimiento del entrenador y se sabrá si es renovado por otras temporadas.

El sueldo de Guillermo Duró en Emelec

Como DT de Emelec, Guillermo Duró tendría un salario mensual de entre 5 mil y 10 mil dólares. La directiva ya cumplió el objetivo de la temporada “salvarse del descenso” y ahora se han quedado ya prácticamente fuera de la pelea por el primer hexagonal.

Encuesta¿Para ti quien fue el culpable de la derrota de Emelec? ¿Para ti quien fue el culpable de la derrota de Emelec? YA VOTARON 0 PERSONAS

Publicidad