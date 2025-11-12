¿Un grande de LigaPro? Cristian Pellerano tendría todo listo para ser DT de este equipo

Cristian Pellerano comenzó su carrera como asistente técnico en Independiente del Valle. El histórico jugador de los ‘Rayados’ se marchó a finales de 2024 con Javier Gandolfi para seguir trabajando con él, y ahora tendría todo listo para comenzar en solitario como técnico.

De acuerdo a la información publicada por Daniel Baretto, el ex jugador de Independiente del Valle se convertiría en DT de Atlanta de Argentina en las próximas horas. ‘Pelle’ seguirá lejos de Ecuador, al menos por los siguientes meses.

La salida de Pellerano de Independiente del Valle, sorprendió a todos, pero el ex jugador quería seguir su carrera junto a Gandolfi y también iniciar un proyecto como el que lleva ahora. El DT tendría como principal objetivo tratar de llevar al equipo a la primera de Argentina.

El cuerpo técnico de Javier Gandolfi volvió a quedarse sin trabajo a mitad de este 2025, cuando Atlético Nacional, club en el que laboraban, fue despedido. El DT argentino no ha podido volver a los niveles estelares que tuvo con IDV en el fútbol ecuatoriano.

Pellerano fue campeón de todo como jugador de IDV. (Foto: GettyImages)

En su tiempo como jugador, Cristian Pellerano, alcanzó todos los logros posibles con Independiente del Valle, de ahí que, sorprendiera que el club no lo renovó o buscó que se quede cuando Gandolfi fue despedido. El volante ganó la primera LigaPro para los ‘Rayados’.

Publicidad

Publicidad

Los títulos que ganó Pellerano en Independiente del Valle

ver también Lo quieren en el extranjero y LigaPro: Barcelona SC pediría estos millones por Octavio Rivero

Con la camiseta de Independiente del Valle, Pellerano fue campeón de la LigaPro, de la Copa Sudamericana, de la Copa Ecuador y de la Recopa Sudamericana, el último título que ganó IDV. El ahora técnico también vuelve a un club en el que se formó como Atlanta.

Encuesta¿Algún día Pellerano entrenará a IDV? ¿Algún día Pellerano entrenará a IDV? YA VOTARON 0 PERSONAS

En síntesis

Cristian Pellerano se convertirá en DT de Atlanta de Argentina

se convertirá en DT de Pellerano ganó cuatro títulos con IDV como jugador: LigaPro, Sudamericana, Copa Ecuador y Recopa Sudamericana.

ganó con IDV como jugador: LigaPro, Sudamericana, Copa Ecuador y Recopa Sudamericana. El cuerpo técnico de Javier Gandolfi, con Pellerano, fue despedido de Atlético Nacional a mitad de 2025.

Publicidad