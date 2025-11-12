Lo quieren en el extranjero y LigaPro: Barcelona SC pediría estos millones por Octavio Rivero

Estos últimos días han salido varios rumores sobre el futuro de Octavio Rivero en Barcelona SC. El goleador uruguayo, uno de los mejores de la LigaPro, recientemente sonó para Liga de Quito. Aunque aún tiene contrato con Barcelona SC, una venta se ve en el horizonte, con una gran fortuna de por medio.

Cuando a comienzos de año, Octavio Rivero estuvo en planes de salir a otros equipos, tras varias irregularidades en Barcelona SC, el club se plantó fuerte y advirtió que lo dejarían ir solo por una oferta que supere los 3 millones de dólares.

Ahora, Barcelona SC se mantendría en esta cifra y el goleador tendría muy pocas chances de salir. Ya que se ve poco probable, que al menos en LigaPro, un equipo pague semejante cifra por él. En el extranjero viene sonando para equipos como la U de Chile y Atlético Nacional.

Otro de los recientes interesados en el futuro de Octavio Rivero es Universitario de Deportes. El equipo ‘Crema’ se metería al debate por su fichaje. En Perú, la ‘U’ contaría con el capital económico necesario para intentar este fichaje. Aunque todo depende de Barcelona SC y Rivero.

Octavio Rivero es titular y figura en Barcelona SC. (Foto: imago)

Por otro lado, de acuerdo a la revelación de Germán Gallardo en Nada Personal de Radio Diblu, Octavio Rivero estaría encantado en Barcelona SC y no quiere irse del ‘Ídolo’ al menos en el corto plazo. Sin embargo, el goleador sí está molesto porque algunas cosas no han cambiado.

El uruguayo también renovó su contrato hace poco, por lo cual, el futbolista está comprometido con Barcelona SC. Su salida solo podría darse sin grandes sumas de dinero, si el club le estaría debiendo algunos meses y el futbolista se declare libre, algo que se ve poco probable.

Los números de Octavio Rivero en esta temporada

En esta temporada con la camiseta de Barcelona SC, Octavio Rivero ha jugado un total de 34 partidos entre todas las competencias. El uruguayo lleva ya 11 goles, siendo uno de los máximos artilleros del campeonato. Asimismo, lleva en cancha poco más de 2.500 minutos.

El valor de mercado de Octavio Rivero en Barcelona SC

De acuerdo, a la información de transfermark, Octavio Rivero tiene un valor de mercado de 700 mil dólares. No obstante, el ‘Ídolo’ lo ha tazado en 3 millones de dólares y es ese el dinero que pedirán para todo aquel equipo que lo quiera fichar.

