VIDEO | ¡En racha Moi! Primero GOLAZO de Moisés Caicedo en Champions League

Moisés Caicedo sigue viviendo su mejor temporada de su carrera a nivel de goles, y ahora en el nuevo partido del Chelsea se mandó un nuevo golazo. El volante ecuatoriano marcó su primer gol en la Champions League.

Enzo Maresca lo pone, con algo de sorpresa, como lateral derecho y en una de esas subidas acompañó la jugada. Recibió solo frontal al área y volvió a sacar un remate fortísimo.

El gol de Moisés Caicedo fue el 2-0 del Chelsea contra el Ajax por la UEFA Champions League. El ‘tricolor’ ya ha marcado en la Conference League, Premier League y Champions League.

Esta temporada, Chelsea solo ha guardado al seleccionado ecuatoriano cuando el ‘tricolor’ tenía unas molestias por sobre cargas musculares. Fue baja en la doble fecha FIFA.

¿Hasta cuándo tiene contrato Moisés Caicedo con Chelsea?

Moisés Caicedo tiene uno de los contratos más largos en toda la historia con Chelsea. El ecuatoriano firmó un contrato hasta 2031, de ahí que, no haya apuro por darle un nuevo acuerdo, cuando todavía tiene que cumplir el primero que firmó por los próximos 6 años.

El sueldo de Moisés Caicedo con Chelsea

Con Chelsea, Moisés Caicedo tiene un acuerdo de un salario anual de 9 millones de euros, un poco más de 12 millones con algunos bonos. Este salario podría verse aumentado con una renovación. Equipos como PSG y Real Madrid siguen al ecuatoriano.