VIDEO | Moisés Caicedo se mandó un pase de crack, pero no alcanzó para evitar la derrota de Chelsea

Moisés Caicedo tuvo, de nuevo, un brillante partido con Chelsea en la Premier League. El jugador ecuatoriano de nuevo estuvo a la altura con una gran jugada que inició el gol de su equipo, sin embargo, no pudo evitar el desastre de la derrota ante Brighton.

El ecuatoriano comenzó la jugada del primer gol con un pase que rompió a toda la defensa de Brighton. Después James puso un gran centro para que Enzo Fernández ponga el primer gol del partido con un remate de cabeza en el área que puso a ganar a Chelsea.

No obstante, el partido se le fue envenenando a Chelsea, que terminó viendo como se le escaparon los puntos, primero por una insólita expulsión de Chalobah al minuto 53′. Luego las ‘Gaviotas’ fueron haciendo daño de a poco y terminaron remontando y ganando 3 a 1.

Los aficionados de Chelsea terminaron yéndose muy molestos de la cancha y reclamaron a los jugadores su actitud en estos partidos. Asimismo, esta dura derrota llega en el contexto de que Enzo Maresca atraviesa una ola de críticas y de rumores de una posible salida.

El ‘Niño’ Moi terminó jugando los 90 minutos del partido y por momentos fue el único jugador en cancha que fue para adelante para tratar de no perder el partido. Para Chelsea esta es una derrota muy dura que lo aleja de las intenciones de pelear el título con Liverpool y Arsenal.

Los números de Moisés Caicedo en esta temporada

Moisés Caicedo lleva 7 partidos entre todas las competencias. El jugador ecuatoriano ha marcado 2 goles entre todos estos encuentros. Ahora mismo, el jugador ecuatoriano lleva ya más de 600 minutos en cancha jugándolo casi todo para el club.

El puesto de Chelsea en la Premier League

Con esta derrota, Chelsea resignó lugares hasta el séptimo puesto de la tabla de posiciones. El club tiene 8 puntos y ahora mismo está a 8 unidades de Liverpool que es el rival directo. Asimismo, el club de Londres aún tiene que jugar ante 4 equipos del Big-6, Arsenal, Liverpool, Manchester City y Tottenham.

