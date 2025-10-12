Xavier Arreaga podría quedar fuera del Mundial y Selección Ecuador ya tiene un posible reemplazo

Desde su rendimiento, Xavier Arreaga ha sido de los más criticados por su convocatoria a la Selección de Ecuador. El defensa podría quedarse fuera de la lista definitiva del Mundial 2026 y ya hay un posible reemplazo.

Leonardo Realpe, defensa ecuatoriano del Famalicao de Portugal, podría ser convocado a la ‘Tri’ en lugar del defensa de Barcelona. Realpe milita en el exterior hace seis temporadas.

Con la titularidad asegurada para Piero Hincapié, William Pacho y Joel Ordóñez, la ‘Tri’ necesita un cuarto zaguero que sirva para proyectarse a futuro. Realpe ya sabe lo que es defender la Selección de Ecuador con convocatorias en el 2023 y 2024.

El otro jugador que podría reemplazar a Xavier Arreaga es Jackson Porozo, hoy en el Club Tijuana de México y también con larga experiencia en Europa. Porozo fue convocado desde la sub 17 hasta la primera división de la Selección de Ecuador.

ver también ¡Los rechaza! Tiene contrato con Barcelona pero declaró no querer volver al club

ver también ¡¿Deja el PSG?! William Pacho recibe una oferta de 70 millones de euros

Leo Realpe – RB Bragantino 2019. Foto: Getty.

ver también ¿Ahora sí a Emelec? Revelan dónde jugará Fidel Martínez en el 2026

ver también Beccacece escuchó a los hinchas y este es el once de Ecuador vs. México

Los partidos de la Selección de Ecuador en octubre

Estas son las fechas y amistosos de Ecuador en octubre:

Estados Unidos vs. Ecuador

10 de octubre de 2025, 20:30 (hora local)

10 de octubre de 2025, 20:30 (hora local) México vs. Ecuador

14 de octubre de 2025, 21:30 (hora local)

​Guadalajara, México

Publicidad

Publicidad

ver también Hasta el PSG se asusta: El nuevo precio que el Chelsea le puso a Moisés Caicedo

¿Cuándo se realizará el sorteo del Mundial 2026?

El sorteo del Mundial de 2026 se realizará el próximo 5 de diciembre en los Estados Unidos. El ranking se bloqueará después de los amistosos de noviembre y todos los clasificados sabrán en que bombo están y el fixture que les espera. Será un sorteo de 12 grupos con 4 países por grupo.