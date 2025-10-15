Diego Placente destacó a 3 jugadores de la Selección Argentina tras la clasificación a la final del Mundial Sub 20

En el Estadio Nacional Julio Martinez Pradanos, la Selección Argentina se impuso por la mínima ante Colombia por la semifinal del Mundial Sub 20. Mateo Silvetti, en la segunda mitad, fue el autor del único gol de la noche en un apretado compromiso.

De esta manera, la Albiceleste volverá a jugar la final del certamen luego de 18 años, título que significó la sexta estrella para Argentina en la categoría. Ahora, los de Diego Placente prepararán la definición ante Marruecos, que dejó en el camino a Francia por penales.

Con la alegría a flor de piel, el entrenador habló en zona mixta y se mostró feliz por haber conseguido la clasificación: “Contento primero por haber jugado una final (como futbolista) y es una emoción cuando termina. Son recuerdos que no terminan nunca más. Ojalá podamos traer la copa”.

En la misma línea, se refirió a las actuaciones particulares y destacó a tres de sus dirigidos: “Prestianni está muy bien, más maduro… Nos pone contentos porque las condiciones siempre las tuvo. Desde que entró nos dio muchas soluciones y supo esperar su momento como Subiabre, Mateo (Silvetti). A veces titulares, a veces suplentes, pero cuando entran siempre dieron el 100%”.

Además, reconoció la final de este domingo por lo sucedido en el Mundial Sub 17 2023 en Indonesia. En aquella oportunidad, con buena parte del plantel que afronta el certamen actual en Chile, la Albiceleste fue eliminada por Alemania por penales en la semifinal.

“Para todos es una revancha. Es una camada que se quedó en la puerta de hacer historia y por los penales, habiendo hecho un campeonato hermoso. Es una recompensa esto. Feliz de estar en la final y ojalá podamos traer la copa”, resaltó Placente.

Cuándo se juega la final del Mundial Sub 20

En primer turno, hay que destacar que el partido por el tercer y cuarto puesto se llevará a cabo el próximo sábado 18 de octubre desde las 16 horas. Este cotejo tendrá como protagonistas a los combinados de Francia y Colombia en el Estadio Nacional de Santiago.

Posteriormente, más precisamente durante la jornada del domingo 19 de octubre, se disputará, desde las 20 horas y también en el Estadio Nacional de Santiago, la gran final del Mundial Sub 20. Dicho cotejo será dirimido por Argentina y Marruecos.

