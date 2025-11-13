Expresidente de Barcelona criticó a Messi tras visitar el Camp Nou: “Nadie está por encima del club”

La imagen de Lionel Andrés Messi en las obras del Camp Nou sigue recorriendo el planeta y generando reacciones de todo tipo. Pero no solamente las que se basan en palabras puntuales por parte de Joan Laporta alrededor de un posible regreso del argentino a la que siempre fue su casa. Un expresidente de la entidad cambia la tendencia alrededor de las declaraciones sobre dicho evento e incluso critica una foto que entiende que ni mucho menos ayuda al presente de la institución.

“Se que la afición del Barcelona le tenemos un cariño muy especial, pero le lanzo un mensaje a Leo Messi: Barcelona está por encima'”, fueron las palabras con las cuales Joan Gaspart en El Desmarque reaccionó a todo. Hablamos de uno de los últimos presidentes en llegar al club a finales del siglo XX e igualmente de una figura política en Barcelona absolutamente gravitacional incluso 20 años después de su salida de los despachos. Era el mandamás del club cuando un pequeño Lionel Andrés llegaba a la capital de Cataluña.

Y ahora se suma a las palabras de Joan Laporta alrededor de la posibilidad de que Messi tenga un nuevo paso por el club. Muchos por la ciudad condal sueñan con la chance de que llegue cedido tras el parón de la MLS y antes de que inicie un semestre donde Lionel pensará únicamente en la Copa Mundial de selecciones de la FIFA. De momentos parece imposible desde lo numérico y deportivo, pero también por las reflexiones que el entorno del club ya realiza cuando estamos solamente a menos de dos años de elecciones en Barcelona. Esto último, no es tema menor pensando en lo que viene.

“El club está por encima vuestro, por encima mía, por encima de Leo Messi y por encima de todos los jugadores que haya tenido el Barcelona. Yo quería mucho a Kubala, pero quiero más al Barcelona”, marcaba igualmente Joan Gaspart alrededor de la necesidad de marcar como finalizada la era del argentino en el Camp Nou. Considera que en este momento el proyecto de Hansi Flick debe tener todas las prioridades e igualmente que jugadores como Lamine Yamal deben ser la cara del club.

Gaspart, primera voz fuerte que critica la foto de Messi: GETTY

Hablamos de una foto para la historia del fútbol teniendo en cuenta sus número en redes sociales. Se trata de la fotografía con más likes en la historia reciente en cuanto a contenido deportivo se refiere. Más de 24 millones de personas se han dejado un ‘me gusta’ a una noche de Messi por el Camp Nou que sigue siendo noticia en Cataluña y que genera reacciones inesperadas en cuanto al entorno del club se refiere. Gaspart no duda y pide por encima de todo no perder la cabeza alrededor del posible regreso del ícono.

Messi prefiere un Mundial más antes de otro Balón de Oro

“¿Otro Mundial u otro Balón de Oro? Otro Mundial”. Así se mostraba de tajante Messi alrededor de una pregunta que siempre ha acompañado su carrera y cuya respuesta no cambia incluso después de la victoria de la Selección en Argentina en 2022. Ahora mismo el capitán de la Albiceleste se entrena Alicante la espera del amistoso con Angola que supondrá el único desafío para los hombres de Lionel Scaloni en esta fecha FIFA.

Recordemos que Messi es el máximo ganador en la historia del Balón de Oro con un total de 8 ediciones. Un recorrido y vitrina que para muchos le permitirá quedarse en el año 2029 con la segunda edición del Superbalón de Oro que será entregado por parte de France Football. Hasta la fecha el único vencedor en este icónico premio es otro argentino como Alfredo Di Stefano.

