El equipo que pudo fichar a Lamine Yamal por solo 5 millones de euros

Lamine Yamal pudo no haber comenzado su carrera en Barcelona. La actual joya del conjunto culé se ha convertido en el principal baluarte de una entidad que vuelve a soñar por todo lo alto. Todo esto después de un camino por La Masía qué pudo interrumpirse en el año 2022 a manos del Bayern Múnich. Revelan que estuvo cerca de abonar un pago de 5 millones de euros que habría impedido que el heredero de Lionel Andrés Messi hubiese debutado de la mano de Xavi Hernández en el año 2023.

BILD señala que diferentes directivos del Bayern Múnich se reunieron en la ciudad de Madrid con Iván De La Peña para fichar a Lamine Yamal. Se tenía que esperar hasta el año 2023 para que el futbolista cumpliese 16 años y que gracias a ellos se desembolsasen 5 millones de euros en una operación de venta donde tanto Barcelona como la familia del jugador se verían beneficiados económicamente. Relatan en tierras germanas que la oferta había sido aceptada tanto por el futbolista como por un entorno que en aquel momento no veía con buenos ojos el momento del club blaugrana.

Hasan Salihamidzic, director deportivo del Bayern por esas fechas, llevaba a cabo una negociación ni mucho menos sencilla y donde se pretendía comprar al próximo gran talento del fútbol mundial. Para el equipo de Múnich se trataba de una operación a largo plazo y donde también aprovechar la mala situación económica de Barcelona aparecía en el horizonte. No nos olvidemos que se trata del verano de la salida de Robert Lewandowski de Alemania con todas las polémicas que está trajo en el seno del club más ganador de la Bundesliga.

Gavi también entraba en la operación. Bayern Múnich quería venganza tras la salida del polaco y pretendía quedarse tanto con el joven centrocampista como con un Yamal que por aquel entonces era apenas un proyecto dentro de la cantera del club catalán. Se tenía que esperar hasta los 16 años y todo parecía encaminado al éxito, pero surgieron otros agentes en la trama que terminaron de dinamitar todo. Incluso algunos que ni mucho menos se les quiere por los aledaños del Camp Nou.

Bayern buscó el fichaje de Yamal en el 2022: GETTY

Jorge Mendes es el gran protagonista que salvó a Barcelona. BILD afirma que tras firmar con Lamine Yamal, el pacto entre Bayern Múnich y el entorno del jugador se cayó por todo lo alto. Apenas el futbolista cumplió los 16 años de edad, Barcelona no solamente empezó a redactar su primer contrato profesional, sino que le dio la posibilidad incluso de debutar con Xavi en una edición de LaLiga que la entidad acabaría ganando. Aquellos 5 millones de euros pactados con su entorno jamás terminaron de salir de las arcas del Allianz Arena.

Lamine Yamal, crack con apenas 18 años en Barcelona

El futbolista ostenta ya más de 30 récords de precocidad en su corta carrera. Desde su debut en el año 2023 acumula un total de 109 partidos oficiales para el equipo de sus amores. De la mano de estos han llegado un total de 27 goles y 37 asistencias que ya han valido para quedarse con dos ediciones de la Liga, la Supercopa de España del año 2025 e igualmente la pasada edición de la Copa del Rey derrotando al Real Madrid en Sevilla.

Yamal no se fue finalmente al Bayern Múnich y solamente dos años más tarde hasta lucha por el Balón de Oro. Dentro de algunas jornadas por París le veremos competir con buena parte de los campeones de la Champions League de Luis Enrique e igualmente con compañeros de su propia plantilla como Raphinha o Pedri. Lamine pudo ser Bayern y aunque que cueste creerlo, en Alemania culpan a Jorge Mendes por no haber logrado esto.

