El silencioso posteo de Julián Álvarez con más de 270.000 likes que se llenó de mensajes de hinchas de Barcelona tras su enojo con Simeone

“Siempre a mí”, se leyó en los labios de Julián Alvarez apenas se sentó en el banco de suplentes tras ser reemplazado por Diego Simeone en el segundo tiempo de Atlético de Madrid ante Mallorca. No es la primera vez que el delantero argentino se fastidia por un cambio del Cholo. Y en esta oportunidad, una de las cámaras de la transmisión lo mostró con claridad.

La Araña volvió a ser titular tras su ausencia ante Liverpool en el debut de la Champions League, pero sólo estuvo 62 minutos en el campo hasta que debió salir por Alexander Sorloth. En el primer tiempo, había fallado un penal con el partido 0-0 y eso contribuyó también a su enojo.

Atlético de Madrid se puso en ventaja faltando 10 minutos, pero no la pudo sostener y otra vez se le escaparon puntos sobre el final. Tras el 1-1, Julián Alvarez hizo un llamativo posteo en Instagram, ya que publicó fotos, pero sin ningún mensaje como suele hacer después de cada partido. Un silencio virtual, que también puede tomarse como una señal de su bronca.

El posteo de Julián donde los fanáticos del actual campeón de LaLiga pidieron por él.

En Barcelona quieren que sea el socio de Lamine Yamal

Los que no se quedaron callados fueron los hinchas de Barcelona, que inundaron de mensajes el posteo del argentino pidiéndole que se vaya de Atlético de Madrid y se transforme en otra de las figuras culés. “Sal de ahí y ven al Barça”, “imagínate ese tridente con Lamine, Raphinha y vos” y “te esperamos en 2026” fueron los mensajes repetidos dentro de las respuestas de una publicación que cosechó más de 200.000 likes.

Durante el reciente mercado de pases del verano europeo hubo rumores de un interés del Barcelona por el delantero, pero no pasó de esa instancia. Julián Alvarez tiene contrato hasta junio del 2030 con Atlético de Madrid, que lo pagó más de 90 millones de euros hace un año.

Algunos de los mensajes de los hinchas de Barcelona.

El video de Julián en el banco de suplentes

Se viene el clásico de Madrid

A Atlético de Madrid le viene una semana muy especial, ya que en cuatro días jugará dos partidos en el estadio Metropolitano. El miércoles recibirá a Rayo Vallecano y el sábado será otra vez local frente a Real Madrid. Será un choque clave por lo que significa el derbi y porque tendrá la oportunidad de cortar el arranque perfecto (cinco jugados, cinco ganados) del equipo de Xabi Alonso.

