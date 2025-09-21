Con un discurso de 30 segundos, Diego Simeone explicó el polémico cambio que enfureció a Julián Álvarez en Atlético de Madrid

Una tarde para el olvido fue la que vivió Julián Álvarez con Atlético de Madrid en el empate 1-1 frente al Mallorca. El delantero, que regresaba tras una distensión en la rodilla derecha, falló un penal durante el primer cuarto de hora y, luego, terminó siendo uno de los primeros cambios del encuentro. Una decisión que no le cayó bien y lo dejó en claro con una reacción que no pasó por alto.

Tras ser reemplazado por Alexander Sorloth a los 17 minutos del segundo tiempo, Álvarez se sentó en el banco de suplentes y lanzó un contundente “siempre a mí”, gesto que rápidamente tomó repercusión y agitó aún más las aguas en las que navega el equipo de Diego Simeone.

En conferencia de prensa, mientras daba respuestas al flojo inicio de temporada del Colchonero (una victoria en seis partidos), el Cholo también fue el responsable de explicar la sorpresiva situación que vivió con el campeón del mundo. Y, fiel a su estilo, intentó bajar la efervescencia con un discurso lleno de elogios para el delantero.

“Julián es el mejor jugador que tenemos ofensivamente, necesitamos tenerlo de la mejor manera y estaba haciendo un muy buen partido”, señaló. Y sobre el cambio, justificó: “Entendía que necesitábamos a Sorloth para ocasionar una situación más profunda dentro del área. Todos los jugadores se enojan cuando salen, es normal”. Como dato de color, el delantero noruego terminó siendo expulsado a los 10 minutos de haber ingresado.

Tweet placeholder

Igualmente, el “siempre a mí” de Julián carga con cierto trasfondo. El enojo puede entenderse a la serie de episodios que viene sufriendo el delantero con reiteradas sustituciones: ya había pasado en el primer partido de la temporada frente al Espanyol y también frente a Villarreal en el entretiempo, cuando sufrió la lesión de rodilla.

Publicidad

Publicidad

Al margen de ello, semanas atrás, Simeone dejó en claro su aprecio por Julián, En un divertido ping-pong con El Partidazo de Cope, en el que ante la pregunta de elegir entre jugadores de elite, aseguró: “A mí me gusta Julián, salvo que digas a Messi”. El entrenador fue fiel a su palabra al quedarse con Álvarez por sobre nombres como Bellingham, Lamine Yamal, Vinícius, entre otros.

ver también Pese a su ausencia por expulsión, Bayer Leverkusen se rindió ante Equi Fernández: “Que parezca poesía”