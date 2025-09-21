No se vio en TV: el enojo de Julián Alvarez con el Cholo Simeone tras ser reemplazado en el Atlético de Madrid ante Mallorca

Atlético de Madrid inició la temporada con el pie izquierdo. Este domingo acumuló su tercer empate en LaLiga y quedó en la posición número 12 con seis puntos, producto de una victoria, tres igualdades y una derrota. Los de Diego Pablo Simeone visitaron al Mallorca y si bien tenían encaminada la victoria, sobre el final todo se vino a pique, se lo empataron y hasta pudieron perderlo. Lo curioso fue la salida de Julián Alvarez cuando el partido estaba 0 a 0. El ex atacante de River había fallado un penal, pero se sabe que en cualquier momento puede cambiar un partido con una jugada aislada o un gol inesperado.

A los 17 minutos del complemento, Diego Simeone decidió sacar a Julián y puso en su lugar a Sorloth, pero el noruego apenas duró diez minutos en cancha porque a los 27 lo expulsaron, dejando al Colchonero con uno menos. En ese contexto, los de Madrid se pusieron en ventaja a los 34 mediante un tanto de Gallagher, pero apenas seis minutos más tarde lo igualó Muriqi. El encuentro finalizó 1 a 1 y dejó una gran preocupación en el Cholo, aunque también a Julián Alvarez bastante enojado.

El enojo de Julián Alvarez que no se vio en TV

Al ser reemplazado, Julián Alvarez se dirigió al banco de suplentes y se sentó. En pleno 2025, todos los jugadores saben a la perfección que hay decenas de cámaras encima de ellos y que todo lo que hagan será registrado. El atacante argentino, sin taparse la boca, dijo claramente: “Siempre a mí”. El gesto en su cara y la frase fueron contundentes y dejaron en claro que la Araña no quedó para nada conforme con haber salido.

¿Qué se le viene a Atlético de Madrid?

Será un cierre de septiembre muy movido para Atlético de Madrid, que buscará escalar posiciones en LaLiga y también sumar su primera victoria en la Champions, certamen en el que inició con caída por 3 a 2 ante Liverpool la semana pasada. Los del Cholo jugarán los próximos tres partidos en condición de local: el 24 se medirán ante Rayo Vallecano, el 27 harán lo propio con Real Madrid –ambos por el torneo local- y el 30 jugarán contra Eintracht Frankfurt por la Champions.

