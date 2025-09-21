Es tendencia:
logotipo del encabezado
LaLiga

Julián Alvarez vs. Mallorca: penal errado, polémica decisión de Simeone y críticas de los hinchas en las redes

El delantero argentino falló un penal en el cuarto de hora y fue reemplazado en el inicio del complemento.

Por Marco D'arcangelo

Julián Alvarez, delantero del Atlético de Madrid.
© Getty ImagesJulián Alvarez, delantero del Atlético de Madrid.

En el marco de la quinta fecha de LaLiga, el Atlético de Madrid empató 1 a 1 en su visita al Mallorca con goles de Conor Gallagher y Vedat Muriqi, por lo que de esta manera no pudo acercarse a los primeros puestos y quedó con 6 unidades en la tabla de posiciones.

Antes del cuarto de hora, el elenco comandado por Diego Simeone tuvo una inmejorable oportunidad de abrir el marcador, debido a que tras una mano en el área, el árbitro del encuentro, Francisco José Hernández Maeso, pitó la pena máxima.

El encargado del remate fue Julián Alvarez, el delantero argentino que ya lleva un tanto en el certamen. La ‘Araña’ decidió abrir el pie con un remate fuerte al palo izquierdo del arquero Leo Román, que allí fue y con una buena reacción le negó el gol.

Tweet placeholder

Este fue el primer penal que erra Alvarez en tiempo reglamentario con la camiseta del Colchonero. Cabe destacar que en la tanda de penales contra el Real Madrid su remate fue anulado debido a que el VAR consideró que hubo dos toques.

Luego de esto, a los 15 minutos de la segunda parte, Simeone decidió reemplazar al delantero argentino, para que en su lugar ingrese Alexander Sorloth. Esta decisión generó polémica en las redes sociales, debido a que el noruego fue expulsado tan solo unos minutos después.

Publicidad

A pesar de tener un hombre menos, el Colchonero logró la apertura del marcador luego de un buen contragolpe de Llorente, que remató cruzado y tras el rebote de arquero Román apareció Conor Gallagher para definir con el arco a su merced.

Cuando todo parecía que el Atlético de Madrid se iba a quedar con la victoria, a poco más de 5 minutos para el final del encuentro, Jan Virgili envió un centro cerrado desde la banda izquierda para el cabezazo goleador de Vedat Muriqi.

Las críticas de los hinchas por la salida de Julián Alvarez

La salida del delantero argentino generó polémica y opiniones divididas en las redes sociales. Algunos hinchas del Atlético de Madrid criticaron a Simeone, ya que no es la primera vez que lo saca con el partido empatado, mientras que otros apuntaron contra la ‘Araña’ por el nivel que viene mostrando.

Publicidad

“Atlético de Madrid tiene que cambiar de técnico”, “Simeone quita a su estrella para poner a Sorloth”, “Julián Alvarez necesita irse del Atlético de Madrid”, “Simeone sacó a su mejor jugador”, “Simeone es el único entrenador capaz de empeorar a Julián Alvarez”, fueron algunas críticas para con el DT argentino.

Por otro lado, los hinchas que apuntaron contra el delantero de 25 años afirmaron que “está en una racha lamentable”, así como también pidieron exigirle un mejor rendimiento, tal como el que tuvo en la temporada pasada.

Publicidad
Publicidad
marco d'arcangelo
Marco D'arcangelo

Palabra autorizada

star journalists block logo mobile
ggrova
german garcía grova

Subiabre y Leonel Jaime rechazaron renovar su contrato con River y no jugarán ante Atlético Tucumán

jpasman
toti pasman

"River fue frío, helado como la Cordillera de los Andes, no estuvo a la altura y tiene un pie afuera de la Copa Libertadores"

mgrosman
chicho grosman

El "Plan Cavani" que Russo tiene con el futuro de Ander Herrera ante sus múltiples lesiones en Boca

Lee también
Julián Álvarez no juega hoy en Atlético de Madrid vs. Liverpool por Champions: el motivo
Champions League

Julián Álvarez no juega hoy en Atlético de Madrid vs. Liverpool por Champions: el motivo

Mientras Julián Álvarez es baja en Atlético de Madrid, el DT de Liverpool confirmó qué hará con su fichaje de 150 millones
Champions League

Mientras Julián Álvarez es baja en Atlético de Madrid, el DT de Liverpool confirmó qué hará con su fichaje de 150 millones

Virgil Van Dijk sorprendió al festejar la ausencia de Julián Álvarez ante Liverpool por la Champions League: “Fantástico”
Fútbol europeo

Virgil Van Dijk sorprendió al festejar la ausencia de Julián Álvarez ante Liverpool por la Champions League: “Fantástico”

Ganó dos Grand Slams, fue top 3, se rebeló contra el gobierno de su país y sufrió la presión de su familia: “Odié mucho al tenis”
Tenis

Ganó dos Grand Slams, fue top 3, se rebeló contra el gobierno de su país y sufrió la presión de su familia: “Odié mucho al tenis”

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1

EL JUEGO COMPULSIVO ES PERJUDICIAL PARA VOS Y TU FAMILIA, Línea gratuita de orientación al jugador problemático: Buenos Aires Provincia 0800-444-4000, Buenos Aires Ciudad 0800-666-6006

Better Collective Logo