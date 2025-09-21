Julián Alvarez vs. Mallorca: penal errado, polémica decisión de Simeone y críticas de los hinchas en las redes

En el marco de la quinta fecha de LaLiga, el Atlético de Madrid empató 1 a 1 en su visita al Mallorca con goles de Conor Gallagher y Vedat Muriqi, por lo que de esta manera no pudo acercarse a los primeros puestos y quedó con 6 unidades en la tabla de posiciones.

Antes del cuarto de hora, el elenco comandado por Diego Simeone tuvo una inmejorable oportunidad de abrir el marcador, debido a que tras una mano en el área, el árbitro del encuentro, Francisco José Hernández Maeso, pitó la pena máxima.

El encargado del remate fue Julián Alvarez, el delantero argentino que ya lleva un tanto en el certamen. La ‘Araña’ decidió abrir el pie con un remate fuerte al palo izquierdo del arquero Leo Román, que allí fue y con una buena reacción le negó el gol.

Este fue el primer penal que erra Alvarez en tiempo reglamentario con la camiseta del Colchonero. Cabe destacar que en la tanda de penales contra el Real Madrid su remate fue anulado debido a que el VAR consideró que hubo dos toques.

Luego de esto, a los 15 minutos de la segunda parte, Simeone decidió reemplazar al delantero argentino, para que en su lugar ingrese Alexander Sorloth. Esta decisión generó polémica en las redes sociales, debido a que el noruego fue expulsado tan solo unos minutos después.

A pesar de tener un hombre menos, el Colchonero logró la apertura del marcador luego de un buen contragolpe de Llorente, que remató cruzado y tras el rebote de arquero Román apareció Conor Gallagher para definir con el arco a su merced.

Cuando todo parecía que el Atlético de Madrid se iba a quedar con la victoria, a poco más de 5 minutos para el final del encuentro, Jan Virgili envió un centro cerrado desde la banda izquierda para el cabezazo goleador de Vedat Muriqi.

Las críticas de los hinchas por la salida de Julián Alvarez

La salida del delantero argentino generó polémica y opiniones divididas en las redes sociales. Algunos hinchas del Atlético de Madrid criticaron a Simeone, ya que no es la primera vez que lo saca con el partido empatado, mientras que otros apuntaron contra la ‘Araña’ por el nivel que viene mostrando.

“Atlético de Madrid tiene que cambiar de técnico”, “Simeone quita a su estrella para poner a Sorloth”, “Julián Alvarez necesita irse del Atlético de Madrid”, “Simeone sacó a su mejor jugador”, “Simeone es el único entrenador capaz de empeorar a Julián Alvarez”, fueron algunas críticas para con el DT argentino.

Por otro lado, los hinchas que apuntaron contra el delantero de 25 años afirmaron que “está en una racha lamentable”, así como también pidieron exigirle un mejor rendimiento, tal como el que tuvo en la temporada pasada.

