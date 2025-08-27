Festejaba Julián Alvarez, pero Atlético de Madrid descartó cerrar su refuerzo número 11

Atlético de Madrid parecía haber encontrado la receta al peor arranque por LaLiga del equipo de Diego Pablo Simeone. Nuevamente se miraba al mercado de fichajes y en esta ocasión con el objetivo de repatriar a un viejo conocido de las filas del Cholo. Julián Alvarez pudo tener un nuevo socio en ataque si todos los pronósticos se cumplían a lo largo de las siguientes 48 horas. Solamente quedaba elegir quién abandona la plantilla, pero el club acabó negando todo.

Yannick Ferreira Carrasco se acercaba a su tercera etapa en el Atlético de Madrid. A sus 31 años el belga se encuentra en Al-Shabab de Arabia Saudita. Se trata de un perfil de extremo pedido a gritos por parte de Diego Pablo Simeone y todo esto incluso después de una ventana de transferencias donde el equipo de la capital española ha cerrado ya hasta 10 caras nuevas. Se superan en este momento los 300 millones de euros en incorporaciones desde el verano del año 2024. Julián Alvarez festejaba en la sombra, pero el club en una comparecencia minutos atrás negó todo.

Diario AS indicaba que únicamente restaba saber qué jugador perderá su plaza en Atlético de Madrid. En este momento los colchoneros tienen ocupadas las 25 fichas que LaLiga entrega a cada uno de los clubes participantes de su máxima categoría. De momento se descarta que Nahuel Molina sea el elegido y todo apunta al canterano Carlos Martín. Este último podría pasar a manos del Getafe en una operación que permitía como nunca que el belga Yannick Ferreira Carrasco tenga su tercera etapa al norte de la ciudad. Ya no es solo por eso, es por que el club niega que haya chances de verle en la capital. En charla con MARCA, directivos de la entidad se mostraron tajantes: “Ni Yannick ni su representante ha llamado para ofrecerse…No entraría en nuestra política de fichajes, no tendría ningún sentido”.

Giacomo Raspadori, Alex Baena, David Hancko, Johnny Cardoso, Raspadori, Thiago Almada, Matteo Ruggeri, Marc Pubill, Juan Musso y Clement Lenglet. Son estos de momento las caras nuevas de un proyecto que apenas cuenta con 1 punto sobre 6 en el comienzo del curso. Hablamos del peor arranque de Diego Pablo Simeone como entrenador de los colchoneros e igualmente de inicio de temporada más bajo en Atlético de Madrid desde hace prácticamente 15 campañas. La respuesta de momento no se encuentra en un mercado de fichajes donde se ha intentado encontrar diferentes extremos para la plantilla.

Carrasco, ni cerca de unirse al Atlético de Madrid de Julián Alvarez: GETTY

No mucho tiempo atrás Atlético de Madrid buscaba a Nico González en este contexto. Las pretensiones económicas de Juventus de Turín e igualmente la decisión de los italianos de intentar incluir en la negociación a Nahuel Molina frustraron todo. Ahora Yannick Ferreira Carrasco parece tampoco poder desvincularse del fútbol de Arabia Saudita para regresar a un viejo continente donde ya ha tenido dos pasos de la mano del Cholo por la primera división del fútbol español. Todo cada vez más lejos de ser una realidad.

Atlético de Madrid busca su primera victoria

Los colchoneros esperan irse al primer parón de selecciones de la presente campaña con un triunfo que calme las aguas. A lo largo de las próximas horas conocerán a sus rivales durante la fase de liguilla de la Champions League. El día sábado llega a una final anticipada como visitante en la ciudad de Vitoria y frente al Deportivo Alavés. Hay que devolverse a finales del siglo XX para encontrar un conjunto colchonero que no saque como mínimo 4 de los primeros 9 puntos de una temporada en LaLiga.

Tras esto se dará un nuevo compromiso en casa y con las energías renovadas frente a Villarreal. Una final si tenemos en cuenta por supuesto la lucha por los puestos europeos e igualmente la antesala del debut por la Copa de Europa frente a cualquiera de los 8 rivales que el sorteo de la UEFA indique. Ya no se espera que ahí, Yannick Ferreira Carrasco se sume y se convierta en el nuevo socio de un Julián Alvarez que necesita oxígeno como nunca en estas fechas.

